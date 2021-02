Cyberpunk 2077: CD Projekt RED colpita da attacco hacker e sotto ricatto

Pochi minuti fa, CD Projekt RED ha diffuso un importante aggiornamento tramite i suoi canali social. La compagnia polacca ha subito un attacco informatico, scoperto solo nel corso della scorsa giornata (lunedì 8 febbraio). Un gruppo di malintenzionati ha compromesso i sistemi interni della software house, ottenendo l'accesso alla rete aziendale e a una certa quantità di dati.

Come se ciò non bastasse, gli autori del cyber attacco hanno lasciato una nota invitando CD Projekt a "collaborare"; in caso contrario, gli hacker pubblicheranno le informazioni trafugate.

Oltre al danno la beffa: la lettera degli hacker a CD Projekt

Come si legge nel comunicato appena condiviso, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 sono riusciti a preservare i propri backup e sono già intervenuti per ripristinare i dati. Gli hacker, infatti, affermano di aver crittografato i server.

Ciononostante, il gruppo che ha preso di mira CD Projekt RED ha ricattato il developer dopo essere entrato in possesso di determinate informazioni sensibili, come importanti documenti aziendali e i codici sorgente dei giochi sviluppati dalla compagnia: tra questi troviamo il già menzionato Cyberpunk 2077, così come The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent: The Witcher Card Game e, cosa più importante, "una versione mai rilasciata di The Witcher 3".

Ecco cosa si legge nel file read_me lasciato dagli hacker: "Se non arriveremo a un accordo, i vostri codici sorgente saranno venduti o trapelati online e i vostri documenti saranno inviati ai nostri contatti della stampa videoludica. [...] Gli investitori perderanno fiducia nella vostra azienda e le azioni scenderanno ancora di più! Avete 48 ore per contattarci".

Gli stessi cyber criminali sottolineano che un attacco di questo tipo rovinerà ulteriormente l'immagine pubblica di CD Projekt RED, eppure ciò non ha impedito alla società di diffonderne la notizia. La compagnia sta indagando sull'accaduto e ha rassicurato i giocatori e gli utenti dei suoi servizi (GOG.com) affermando che i loro dati personali sono al sicuro.