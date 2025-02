Crytek se la passa male: licenziamenti e stop allo sviluppo di Crysis 4

Crytek, noto sviluppatore di videogiochi e del motore CryEgine, ha annunciato licenziamenti che coinvolgeranno il 15% dei suoi 400 dipendenti. Saranno lasciate a casa quindi 60 persone, impegnate sia nello sviluppo che in altri contesti aziendali.

Oltre all'impatto sul personale, l'annuncio porta con sé brutte notizie anche per i progetti in sviluppo: a farne le spese è stato anzitutto il prossimo Crysis, ribattezzato Crysis 4, che è stato accantonato - speriamo temporaneamente - per puntare su Hunt: Showdown 1896.

"Come molti altri nostri colleghi, non siamo immuni dalle complesse e sfavorevoli dinamiche di mercato che hanno colpito il nostro settore negli ultimi anni", si legge nel comunicato. "Ci addolora molto dover comunicare oggi che dobbiamo licenziare circa il 15% dei nostri circa 400 dipendenti. I licenziamenti riguardano i team di sviluppo e i servizi condivisi".

"Non è stata una decisione facile da prendere, perché apprezziamo profondamente il duro lavoro dei nostri team di talento. Dopo aver sospeso lo sviluppo del prossimo gioco Crysis nel terzo trimestre del 2024, abbiamo cercato di spostare gli sviluppatori su Hunt: Showdown 1896".

"Mentre Hunt: Showdown 1896 continua a crescere, Crytek non può continuare come prima e rimanere finanziariamente sostenibile. Anche dopo i continui sforzi per ridurre i costi e tagliare le spese operative, abbiamo determinato che i licenziamenti sono inevitabili per andare avanti. Crytek offrirà ai dipendenti interessati pacchetti di liquidazione e servizi di assistenza alla carriera".

Da notare, in merito a Crysis 4, che nel 2022 fu annunciato l'ingresso nel team di Mattias Engström, noto per il suo lavoro come Game Director di Hitman 3 presso IO Interactive. Engström ha lasciato Crytek nel novembre dello scorso anno per ritornare in IO Interactive come Principal Game Designer.