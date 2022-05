Crytek: emergono 4 immagini di un nuovo gioco next-gen (NON è Crysis 4)

Come da annuncio ufficiale di qualche mese fa, Crytek è al lavoro su Crysis 4. Ma non è l'unico progetto next-gen in corso presso la software house tedesca, come avevano anticipato alcune indiscrezioni e come confermano le immagini trapelate su Reddit.

Il nuovo gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente ma, a giudicare da questi screenshot, è ad ambientazione fantascientifica e offrirà ai giocatori ampi spazi aperti. Come spesso accade, il leak potrebbe accelerare i piani di Crytek in termini di tempistiche dell'annuncio del gioco.

Per quanto riguarda Crysis 4, invece, il nuovo capitolo dello storico FPS che gli appassionati di PC di vecchia data ricordano per le incredibili richieste prestazionali segue le versioni Remastered pubblicate in precedenza, ed è stato confermato il 26 gennaio con un teaser trailer.

Il titolo è nelle prime fasi dello sviluppo, servirà ancora un po' di tempo prima di vederlo in versione ultimata o con un trailer ad alto tasso adrenalinico. "Abbiamo voluto annunciarlo comunque perché siamo entusiasti per il futuro e vogliamo coinvolgere la community in tutte le fasi della realizzazione" disse Crytek pochi mesi fa.