Crytek annuncia la data di Crysis Remastered ... e sì, c'è anche il trailer

Crysis Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store uscirà il prossimo 18 settembre. Crytek lo descrive come un reale miglioramento rispetto allo shooter uscito nel 2007, quando cambiò i punti di riferimento per la grafica dei videogiochi.

Dopo le polemiche nate con il primo trailer di Crysis Remastered, Crytek rilascia un nuovo filmato che si concentra sui miglioramenti grafici rispetto alla versione originale. Non solo le texture sono state rese a una definizione maggiore e alla risoluzione 8K, ma anche l'illuminazione è stata completamente rivista. Viene usato il Ray Tracing per le riflessioni sulle superfici liquide e per il terreno.

Sebbene Crysis Remastered fosse originariamente previsto per il 23 luglio, Crytek ha fatto sapere di aver bisogno di qualche settimana per rendere il gioco al livello delle aspettative. L'unica versione ora disponibile è quella per Nintendo Switch.

