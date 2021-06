Crysis Remastered Trilogy ufficiale: Crysis 2 e Crysis 3 pronti a tornare su PC e console

Crytek ha annunciato Crysis Remastered Trilogy, collezione delle versioni remaster di Crysis, Crysis 2 e Crysis 3: debutterà su PC e console in autunno. L'annuncio è stato dato con un teaser trailer e segue i primi segnali dei giorni scorsi, quando gli account social della software house avevano iniziato a dare le prime avvisaglie di un imminente annuncio.

Si pensava che dopo Crysis Remastered toccasse al secondo capitolo, ma l'operazione messa in camp da Crytek è più vasta e coinvolge PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch; nel caso delle console di Sony e Microsoft, oltre a PS4 e Xbox One i giochi gireranno su PS5 e Xbox Series X|S più fluidamente grazie alla retrocompatibilità.

A occuparsi di Crysis Remastered Trilogy, quindi dell'ammodernamento del comparto grafico, troviamo Saber Interactive, già coinvolta nel lavoro sul primo capitolo. Oltre al già disponibile Crysis Remastered, arriveranno quindi i due capitoli successivi, separatamente, e l'operazione riguarderà solo la parte single player. Si parla anche di un bundle con i tre giochi, quindi verosimilmente sarà possibile acquistarli da soli o insieme, come si preferisce.

Si spera che Crysis 2 e 3 Remastered partano da basi tecniche più solide rispetto al primo capitolo, che su PC si presentò con diversi problemi tecnici, in gran parte risolti nei mesi successivi. Crytek e Saber al momento non hanno rilasciato alcuna informazione in merito.

Crysis Remastered, basato sull'ultima versione del CryEngine, figura texture in alta risoluzione, asset artistici migliorati, molteplici miglioramenti tecnici e persino il ray tracing, anche se gestito via software. Nel tempo, il titolo ha guadagnato anche il supporto al DLSS di Nvidia. È quindi lecito aspettarsi niente di meno per una Trilogy che potrebbe gettare le basi per l'arrivo di un nuovo Crysis nei prossimi anni, realizzato da zero. Questo, sempre che lo scopo di queste remaster sia quello di rilanciare il brand e non un'operazione puramente economica.