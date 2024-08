Crash Bandicoot 5: il crossover con Spyro cancellato da Activision

Secondo quanto riportato da Did You Know Gaming, Toys for Bob era già al lavoro su Crash Bandicoot 5, il quale avrebbe dovuto essere un crossover con Spyro The Dragon.

Secondo quanto riportato da Did You Know Gaming in un approfonditissimo video condiviso su YouTube, Crash Bandicoot 5 era già in lavorazione e avrebbe visto il ritorno di Spyro in una nuova avventura. Il titolo, infatti, avrebbe dovuto essere un crossover tra i due personaggi iconici di Toys for Bob.

Stando a quanto spiegato, lo studio ha lavorato a Crash Bandicoot 5 dall'estate del 2020 fino a novembre dello stesso anno. Si trattava quindi di un progetto ancora nella fase di concept, ma erano già molte le idee emerse per realizzare un crossover davvero interessante.

L'ambientazione principale sarebbe stata l'Accademia del Male vista in Crash Twinsanity. L'idea era di far tornare Uka Uka, un personaggio visto in Crash Bandicoot: Warped che, dopo aver ottenuto l'accesso a un portale interdimensionale, avrebbe viaggiato nell'universo di Spyro.

Uka Uka avrebbe utilizzato la sua magia sui Dragon Elders minacciando così anche la casa di Crash. La missione di Crash e Coco, naturalmente, li avrebbe guidati attraverso il mondo di Spyro per fermare Uka Uka e ripristinare i Dragon Elders. I due avrebbero incontrato anche il draghetto viola in persona che si sarebbe unito alla crociata.

Lo studio stava lavorando ai personaggi giocabili che includevano: Crash, Coco, Cortex, Nina e Spyro. In sviluppo vi era anche una modalità che consentisse di utilizzare Crash e Spyro sia separatamente che insieme e, tra le idee, era stata presa in considerazione quella di permettere a Crash di cavalcare Spyro.

Lo studio avrebbe anche chiarito che la narrazione sarebbe stata più dark e vicina a quella dei primi titoli della serie. Tuttavia, le vendite al di sotto delle (elevate) aspettative di Activision di Crash Bandicoot 4 e la scelta del publisher di allontanarsi dai titoli single-player hanno costretto Toys for Bob a interrompere lo sviluppo del gioco.