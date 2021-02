Crash Bandicoot 4 sta per approdare su PC, PS5, Xbox Series X e Switch

In occasione del 25esimo anniversario del famoso peramele, Crash Bandicoot 4: It's About Time si appresta a sbarcare sulle console di nuova generazione, così come su PC e su Nintendo Switch. A darne l'annuncio è la stessa Activision, che ha confezionato un ghiotto pacchetto per l'action/platform più acclamato del 2020. Previste tante novità per gli utenti next-gen, come il 4K nativo, l'audio 3D e tempi di caricamento ridotti all'osso. Ecco tutti i dettagli.

Crash Bandicoot 4 in 4K a 60 fps su console next-gen

Sviluppato dal team di Toys for Bob, Crash Bandicoot 4 è il primo capitolo originale della serie in più di 10 anni. Parliamo inoltre del sequel diretto di Warped (1998), episodio che si concludeva con la sconfitta dei malefici Neo Cortex, Dr. N Tropy e Uka Uka.

L'avventura di It's About Time viene dunque inaugurata dalla fuga dei tre iconici villain, aiutati da un misterioso scienziato capace di manipolare lo spazio-tempo. Crash dovrà nuovamente fermare i suoi rivali, ma questa volta può contare sull'aiuto delle nuove Maschere Quantiche, capaci di conferire speciali abilità al nostro simpatico protagonista.

La versione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time porta con sé dei notevoli miglioramenti sul fronte tecnico. Su PlayStation 5 e Xbox Series X, il platform girerà in 4K a 60 fps e potrà sfruttare i nuovi sistemi di archiviazione (SSD) per ridurre sensibilmente i tempi di caricamento. La console Sony guadagna un paio di feature esclusive: Crash 4 supporterà gli avanzati trigger sensibili del controller DualSense, così come le nuove Activity Cards legate ai trofei.

Come annunciato da Activision, Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà disponibile dal prossimo 12 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Manca una data di uscita per la versione PC, ma il publisher afferma che arriverà "prossimamente" su Battle.net.

Coloro che acquistano, o che hanno già acquistato, una copia del gioco per PS4 o Xbox One otterranno l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen - all'interno della stessa famiglia di console. Nel caso degli utenti Xbox, il supporto a Smart Delivery garantirà l'accesso alla migliore versione di Crash Bandicoot 4, a seconda della piattaforma posseduta.