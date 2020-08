Crash Bandicoot 4: It's About Time, tutte le novità dall'evento State of Play

In occasione dell'ultimo evento State of Play di PlayStation, lo sviluppatore Toys for Bob ha presentato un nuovo trailer del suo attesissimo Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il quarto capitolo dedicato al peramele più famoso di sempre si è mostrato con un ghiotto filmato gameplay, svelando alcune novità legate alla storia, ai suoi personaggi e ad alcune modalità di gioco inedite.

Crash Bandicoot 4: la storia continua con le Maschere Quantiche



L'ultimo, coloratissimo trailer dedicato a It's About Time ci ricorda che questo quarto capitolo sarà un sequel diretto di Warped (1998) e pertanto continuerà la storia lasciata in sospeso una ventina d'anni fa. Neo Cortex e N. Tropy sono riusciti a fuggire dalla loro prigione interdimensionale e, questa volta, hanno intenzione di conquistare tutte le dimensioni di questo universo. Toccherà a Crash e Coco Bandicoot ostacolare i due villain, naturalmente.

I fan della serie si tufferanno in un'avventura inedita dove scopriranno una valanga di livelli platform, in puro stile Crash Bandicoot, talvolta abbracciando nuovi poteri e abilità conferiti dalle Maschere Quantiche. Quest'anno vestiremo persino i panni di Dingodile, altro storico nemico di Crash, che affiancherà i due peramele diventando un personaggio giocabile - e non sarà l'unico, a quanto pare.

Guadagnando gemme e completando le sfide in-game sarà possibile accedere a un comparto di skin con cui personalizzare Crash e Coco. I costumi avranno un valore puramente estetico e includono abiti da pirata, tutte spaziali, tutine da unicorno e molto altro ancora. Le skin saranno disponibili prima su PlayStation, dove gli utenti troveranno due set aggiuntivi di skin per i cari Bandicoot (Marsupus Erectus e Serious Upgrade) - questi set arriveranno anche sulle altre piattaforme, ma solo nel 2022.

It's About Time: scopriamo la nuova modalità N.Verted

La novità più rilevante tra quelle presentate all'evento State of Play riguarda l'inedita modalità N.Verted. Come spiega Paul Yan, Chief Creative Officer e Co-Studio Head di Toys for Bob: "Questo è il primo nuovo gioco della serie di Crash Bandicoot in oltre un decennio, abbiamo quindi ritenuto fosse importante introdurre un nuovo stile di gioco".

Realizzata in collaborazione con Beenox (Crash Team Racing Nitro-Fueled), questa game mode ci permetterà di rigiocare tutti i livelli dell'avventura principale, proponendo tuttavia una sfida più ardua: i livelli saranno basati su una struttura 'a specchio', alternando le prospettive originali per riposizionare piattaforme e ostacoli e, in alcuni casi, velocizzando il consueto ritmo di gioco.

Gli scenari N.Verted verranno inoltre impreziositi da variegati stili artistici ed effetti sonori aggiuntivi. Troveremo ad esempio dei livelli in cui Crash dovrà colorare l'ambiente circostante per localizzare le piattaforme e rilevare la presenza di eventuali pericoli; altri livelli vanteranno invece un accattivante stile 'neon', in cui la visibilità verrà lievemente limitata per incrementare la difficoltà.