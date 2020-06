Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà a ottobre, ecco il primo trailer

Dopo i leak di qualche giorno fa, arriva l'annuncio ufficiale di Crash Bandicoot 4: It's About Time, nuovo capitolo dello storico platform di Naughty Dog. Il quarto episodio non sarà realizzato dallo sviluppatore originale, ma da Toys for Bob, software house che aveva sfornato gli eccellenti remake della N. Sane Trilogy.

Come suggerisce il sottotitolo, It's About Time porterà i nostri amati marsupiali a esplorare nuovi mondi e a stringere inaspettate alleanze. Faremo la conoscenza delle nuove maschere Quantum per aiutarle a riportare l'ordine nel multiverso in cui verremo catapultati.

Crash Bandicoot 4: il ritorno di Crash, Coco e Neo Cortex

Come è stato ribadito durante il recente reveal, non parliamo dell'ennesima rimasterizzazione, ma di un vero capitolo nuovo di zecca. Per l'occasione, Toys for Bob ha lavorato su un redesign dei protagonisti del franchise, partendo dal caro Crash fino ad arrivare a Coco, passando per i cattivoni di turno, come Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time fa affidamento sul gameplay di precisione di cui tutti ci siamo innamorati negli anni '90", spiega Paul Yan, Co-Studio Head di Toys for Bob. "Questa nuova epica avventura si estende nello spazio e nel tempo, introducendo nuove modalità di gioco che sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori si divertiranno a padroneggiare. Preparatevi ad innamorarvi di nuovo dei marsupiali mutanti!".

Nel corso dell'avventura affronteremo nuovamente il suddetto trio di villain nel tentativo di salvare il multiverso. Qui i giocatori scopriranno le quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che conferiranno ai nostri eroi il potere di piegare le regole della realtà. Avremo così accesso a nuove e originali meccaniche di gioco, come la possibilità di rallentare il tempo o di correre sulle pareti, superando ostacoli di qualsiasi tipo.

Come dichiara Rob Kostich, Presidente di Activision: "I nostri team hanno creato due fantastiche esperienze rimasterizzate di Crash Bandicoot e la passione della community per la serie continua ad essere incredibile. Ora è il momento di voltare pagina e offrire ai giocatori qualcosa di completamente nuovo [...]."

Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One, con il supporto esteso anche a PS4 Pro e Xbox One X.