Crash Bandicoot 4: It's About Time svelato da un leak, in arrivo su PS4 e Xbox One?

Un possibile annuncio era già nell'aria, ma solo poche ore fa abbiamo potuto avvistare degli indizi più concreti: la serie Crash Bandicoot potrebbe presto tornare con un quarto capitolo, ovvero un sequel diretto dell'ultimo episodio (Warped) rilasciato nel 1998 su PlayStation.

L'ultimo leak proviene dal Taiwan Digital Game Rating Committee, che avrebbe appena classificato un certo Crash Bandicoot 4: It's About Time per PlayStation 4 e Xbox One. L'annuncio ufficiale potrebbe essere ormai imminente, anche per altri motivi.

Crash Bandicoot 4: Toys for Bob al lavoro sul quarto episodio?

Con la classificazione del quarto capitolo di Crash Bandicoot è stata diffusa anche la presunta copertina del gioco. Questa, oltre a raffigurare il 'redesign' di Crash e Coco Bandicoot, svelerebbe il nome dello sviluppatore: Toys for Bob.

Il team statunitense, che fa parte del gruppo Activision, ha lavorato in passato alla serie Skylanders, così come alle più recenti trilogie remastered di Crash Bandicoot (N. Sane Trilogy, su Switch) e Spyro (Reignited Trilogy). Insomma, un'eventuale conferma non desterebbe troppo stupore visto il curriculum di questa software house.

Altrettanto interessante è la descrizione che accompagna il leak di cui sopra:

"Crash si sta rilassando ed esplora la sua isola nel 1998, quando trova una misteriosa maschera nascosta in una grotta, Lani-Loli. La maschera è una delle Maschere Quantistiche e, a quanto pare, conosce Aku-Aku, l'amico-maschera di Crash! Con il ritorno delle Maschere Quantistiche e l'apparizione di un Quantum Rift nei pressi dei nostri eroi, questi decidono di avventurarsi attraverso diverse ere e dimensioni con l'obiettivo di fermare chiunque sia responsabile"

A confermare parte dei contenuti di questa descrizione ci pensa la stessa Activision. Nelle scorse ore, il publisher avrebbe infatti spedito un press kit ad alcune testate giornalistiche; il kit contiene un puzzle raffigurante una maschera - probabilmente una delle Maschere Quantistiche appena citate - e include il seguente messaggio: "Ecco qualcosa per aiutarvi a passare il TEMPO - Il vostro Bandicoot preferito".

Potrebbe essere solo una questione di poche ore. Come anticipatovi, Crash Bandicoot 4: It's About Time dovrebbe sbarcare sulle console di questa generazione, ma lo scopriremo solo con la conferma ufficiale di Activision.