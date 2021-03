Crash Bandicoot 4 è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Lo scorso ottobre abbiamo accolto Crash Bandicoot 4: It's About Time, quarto capitolo della storica serie dedicata al marsupiale più amato dai videogiocatori.

Un ritorno che è stato particolarmente gradito tanto dal pubblico quanto dalla critica, ma ora tocca agli utenti next-gen (e non solo) esprimere il proprio giudizio: il platform è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La versione PC? Arriverà tra pochi giorni.

Crash e compagni invadono anche Switch e le console next-gen



Dopo il debutto su PS4 e Xbox One, anche le altre piattaforme danno il bentornato a Crash alla sua allegra combriccola. I giocatori delle console next-gen di Sony e Microsoft potranno godere di alcune feature extra, grazie alla potenza dell'hardware di nuova generazione.

Nel caso specifico di PlayStation 5, gli utenti potranno sfruttare le funzionalità del controller DualSense, tra cui i trigger adattivi e il feedback aptico, i quali garantiranno maggiore immersività nei numerosi livelli di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Sempre per gli utenti Sony c'è la funzione Activity Card, che permetterà ai giocatori di PS5 di tenere traccia dei progressi associati a ogni livello e di accedere a una serie di guide.

Per quanto concerne i possessori di Xbox Series X e Xbox Series S, il supporto Smart Delivery consentirà agli utenti Microsoft di giocare la migliore versione di It's About Time a seconda della console utilizzata. Mentre su PS5 e Xbox Series X il gioco girerà a 60 fps in 4K nativo, sulla "meno performante" Series S verrà effettuato l'upscale al 4K. Tra gli altri vantaggi riservati agli utenti next-gen troviamo anche il supporto all'audio 3D e tempi di caricamento più rapidi.

La versione disponibile su Nintendo Switch, invece, eredita le stesse feature che troviamo nella prima edizione del gioco, con la possibilità di giocare ovunque si voglia grazie alla console ibrida.

Activision ci fa inoltre sapere che, in occasione del 25esimo anniversario di Crash, i giocatori potranno ottenere gratuitamente le skin Bare Bones per Crash e Coco - sbloccabili al completamento del secondo livello di It's About Time.