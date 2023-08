Corsair presenta l'adattatore a 180 gradi per non bruciare il connettore delle GeForce RTX 4000

Corsair ha presentato un nuovo adattatore specifico per le GPU che sfruttano il connettore 12VHPWR. Si tratta di una soluzione che semplicemente evita un'errata connessione del cavo, ma allo stesso tempo propone un'estetica più pulita per la propria build. Al momento, però, non sono ancora noti prezzo e disponibilità.

Come evidenziano le immagini, è un adattatore a 180 gradi che sostanzialmente sposta il collegamento del cavo di alimentazione dal lato opposto in modo che questo non venga piegato come invece accade convenzionalmente. Inoltre, dovrebbe risultare decisamente più semplice collegarlo fino in fondo, aspetto non scontato che ha causato la fusione di numerosi connettori saldati al PCB delle schede video.

Tuttavia, non si tratta di una vera e propria novità. Sono molte le aziende che con l'avvento della nuova gamma di GeForce RTX serie 4000 si sono cimentate nello sviluppo di adattatori che consentissero un collegamento più semplice e sicuro delle nuove schede video.

Inoltre, la soluzione di Corsair non risulta essere compatibile con schede video come le ASUS ROG o TUF a causa del loro connettore invertito, così come con buona parte delle proposte custom. A tal proposito, infatti, Corsair pare stia applicando alcune modifiche al design così da adattarlo al maggior numero di soluzioni presenti sul mercato e non solo alle Founders Edition prodotte direttamente da NVIDIA.

Ad ogni modo, le informazioni sul nuovo adattatore sono ancora poche. Per il momento sappiamo che dovrebbe essere proposto con due cover, una bianca e l'altra nera, in modo da adattarsi allo stile scelto per la propria build. Infine, seppur non sia stato ancora condiviso dal produttore, il prezzo secondo alcuni rivenditori che lo hanno inserito a listino sarebbe compreso tra i 25 e i 35 euro al cambio.