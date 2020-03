Coronavirus: Steam cambia il sistema di aggiornamento automatico dei giochi

Insieme a Steam, altre piattaforme di gioco online, tra cui PlayStation Network, hanno limitato i download per far fronte ai problemi di disponibilità di banda che si stanno verificando in tutte le nazioni colpite dall'emergenza Coronavirus. La pandemia costringe le persone a rimanere a casa, con conseguente maggiore uso di Internet, anche per quanto riguarda i videogiochi.

Steam sta apportando alcune piccole modifiche alle sue funzionalità di aggiornamento automatico dei giochi. Gli aggiornamenti automatici, infatti, verranno praticati solo per quei giochi che sono stati lanciati almeno una volta negli ultimi tre giorni. È comunque possibile avviare l'aggiornamento manualmente in qualunque momento e sfruttando la piena capacità di download della rete di Steam, ma gli aggiornamenti automatici programmati per la notte vengono ora distribuiti su più giorni, come spiega Valve nel suo blog.

Valve ricorda che è possibile gestire le finestre in cui scaricare gli aggiornamenti automatici e impostare delle limitazioni alla banda utilizzata per i download. Si possono disabilitare gli aggiornamenti automatici per i giochi a cui da tempo non si fa accesso e ormai da tempo Steam dispone di strumenti per fare il backup dei giochi e trasferirli facilmente su altre unità, in modo da non ritrovarsi nelle condizioni di doverli riscaricare.

Steam ha raggiunto un picco record di 20 milioni di utenti simultanei poco più di due settimane fa. Subito battuto nel fine settimana successivo, quando il numero di giocatori contemporanei è arrivato a 22 milioni. Il 29 marzo, il record è stato nuovamente battuto, toccando i 23 milioni di giocatori contemporanei.