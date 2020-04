Coronavirus: l'industria dei videogiochi ha raccolto 30 mila Euro per la Croce Rossa Italiana

Bethesda Softworks, CD Projekt Red, Koch Media, Logitech, Milestone, MSI, One O One Games, Razer e altre community di videogiocatori italiani hanno raccolto più di 30 mila Euro in favore della Croce Rossa Italiana.

Annunciata il 24 Marzo ed estesa poi fino al 13 Aprile, la campagna realizzata da vari publisher e aziende che operano nel settore della gaming industry e poi supportata da numerosi media locali e community di giocatori ha raggiunto la cifra di 33.649,61€.

A questo link è possibile vedere le singole donazioni che sono state effettuate da ogni community che ha supportato l’iniziativa a sua volta. Chiunque può supportare la Croce Rossa Italiana anche direttamente tramite il sito ufficiale https://www.cri.it/sostienilacrocerossa.

La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall'inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. Inaugurando il Tempo della Gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.