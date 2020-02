Coronavirus: EA non andrà alla GDC e dispone il telelavoro in Italia

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che non parteciperà alla Game Developers Conference 2020, il principale evento dell'anno per gli sviluppatori di videogiochi. Quella di EA sarà una partecipazione limitata nell'ottica di proteggere il più possibile il proprio staff rispetto all'epidemia in corso di Coronavirus (COVID-19).

EA conta circa 9 mila impiegati in tutto il mondo e ha adottato una serie di accortezze per esporli il meno possibile al contagio e, tra queste, ha ridotto i viaggi. "Limiteremo la nostra presenza alla Game Developers Conference (GDC) di San Francisco, dal 16 al 20 marzo" si legge in una lettera inoltrata da Mala Singh, capo delle risorse umane, ai dipendenti di EA. "Stiamo annullando la nostra partecipazione agli eventi GDC ufficiali perché è opportuno che i dipendenti non si rechino a San Francisco quest'anno. Per le riunioni che si terranno al di fuori della sede dell'evento, valuteremo su base specifica se partecipare".

Electronic Arts non è la prima azienda ad annunciare la rinuncia alla GDC: l'hanno preceduta Sony, Facebook e Oculus. Le aziende giapponesi, come Capcom, Square Enix e Kojima Productions, hanno già comunicato che non parteciperanno alla fiera.

Inoltre, EA sta predisponendo dei piani di limitazione degli spostamenti dei suoi dipendenti anche per le sedi esterne agli Stati Uniti. "Oltre al team EA China, i dipendenti dei nostri uffici in Corea del Sud e in Italia stanno ora lavorando da casa in linea con le direttive locali emanate in seguito ai casi di esposizione riscontrati in questi territori" si legge ancora nella lettera della Singh. Electronic Arts ha la sua sede italiana a Milano, a pochi passi dal Duomo.

La Legge n°81 del 22 maggio 2017 regola lo Smart Warking in Italia: l'abbiamo esaminata nei giorni scorsi.