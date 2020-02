Coronavirus: Sony e Facebook rinunciano alla GDC 2020

Negli ultimi giorni Sony ha annunciato che non parteciperà né al PAX East di Boston né alla GDC di San Francisco. In entrambi i casi la motivazione è legata alle preoccupazioni sull'epidemia in corso di Coronavirus, COVID-19. Sony non è l'unica a rinunciare al famoso evento per gli sviluppatori, perché anche Facebook ha annunciato il suo disimpegno per l'edizione di quest'anno.

"Per preoccupazione per la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner di sviluppo e della comunità della GDC, Facebook non parteciperà all'edizione di quest'anno della Game Developer Conference a causa dell'evoluzione dei rischi per la salute pubblica legati al COVID-19" ha detto un portavoce di Facebook a GamesIndustry.biz. "Condivideremo comunque gli entusiasmanti annunci che avevamo programmato per la fiera e terremo comunque le riunioni previste per la GDC da remoto".

Facebook si sta con ogni probabilità riferendo a Oculus, mentre Sony avrebbe potuto mostrare qualcosa dell'attesissimo The Last of Us Part II. "Abbiamo preso la difficile decisione di annullare la nostra partecipazione alla Game Developers Conference a causa delle crescenti preoccupazioni legate al COVID-19, noto anche come Coronavirus", ha affermato Sony in una nota sempre a GamesIndustry. "Abbiamo ritenuto che questa fosse l'opzione migliore in quanto la situazione legata al virus e alle limitazioni globali alla mobilità cambiano ogni giorno. Ci dispiace annullare la nostra partecipazione, ma la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono prioritarie. Non vediamo l'ora di partecipare alle prossime GDC".

Non ci sono annunci sulle due fiere nel loro complesso: nonostante queste defezioni, per il momento rimangono in programma. Il Coronavirus ha provocato finora 2.627 vittime a livello mondiale. E ha già incrociato il mondo della tecnologia quando ha provocato la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona. L'emergenza sanitaria mondiale limita fortemente la capacità produttiva dell'industria cinese; le ripercussioni saranno evidenti tanto nel breve come nel medio periodo, soprattutto pensando al debutto di nuove tecnologie.