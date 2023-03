Control, numeri da capogiro: più di 3 milioni di copie vendute, ricavi per 92 milioni di euro

Da poche ore è possibile consultare il documento relativo all'ultimo report fiscale di Digital Bros, società italiana attiva dal 1989 nel mondo dei videogiochi. Proprietaria di 505 Games, la compagnia milanese ha condiviso dati decisamente interessanti: nel caso particolare di Control, si parla di milioni di copie vendute e di ricavi milionari, il che conferma il grande successo dell'action sviluppato da Remedy Entertainment - autori del franchise Max Payne.

Numeri che rincarano la dose di 'hype' per l'attesissimo sequel e per lo spin-off multigiocatore, entrambi in fase di produzione presso gli studi finlandesi di Remedy.

Digital Bros conferma: Control 2 avrà un budget di 50 milioni di euro

Rilasciato nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Control è stato sviluppato con la tecnologia Northlight di Remedy. L'action 'cinematografico' in terza persona vede protagonista Jesse Faden, interpretata dalla talentuosa Courtney Hope: dopo essere entrata in contatto con una forza paranormale (Polaris) la protagonista ha ottenuto dei poteri telecinetici, che utilizzerà per indagare sulla scomparsa del fratello sulla misteriosa organizzazione che potrebbe essere coinvolta.

The Remedy Entertainment title is getting a sequel and a co-op multiplayer spin-off with an investment of upto €50 million.https://t.co/gVC1B7LVcm#Control #RemedyEntertainment pic.twitter.com/PiRFJLNEyF — eXputer (@XputerE) March 18, 2023

Alla pagina 13 del documento diffuso da Digital Bros si parla del gioco e dei suoi entusiasmanti traguardi. Nello specifico, si parla di "oltre tre milioni di copie vendute" e di ricavi "che superano i 92 milioni di euro". Un successo clamoroso che è stato confermato anche dalla critica specializzata: come si legge nello stesso documento, Control ha ricevuto 11 nomination ai BAFTA Game Awards e ha ricevuto più di 20 premi 'Game of the Year', tra cui quello di IGN (2019).

Ricordiamo che Remedy Entertainment ha realizzato il gioco con un budget di appena 30 milioni di euro. Attraverso il suddetto report, Digital Bros ha confermato un'informazione condivisa pochi mesi fa, al tempo dell'annuncio di Control 2: grazie a un accordo con il publisher 505 Games, Remedy ha a disposizione 50 milioni di euro per realizzare l'ambizioso sequel.

Tornando a parlare di Project Condor, titolo multiplayer co-op ambientato nell'universo di Control, Digital Bros ha confermato un investimento di 25 milioni di euro per lo sviluppo dello spin-off. Anche questo gioco è attualmente in fase di sviluppo presso Remedy.

Ricordiamo che Control è ora disponibile anche sulle piattaforme di ultima generazione, con la Ultimate Edition rilasciata nel 2020 per PS5, Xbox Series X/S e PC. Gli utenti di Nintendo Switch, invece, possono impersonare Jesse Faden grazie alla Cloud Version.