Contra: Operation Galuga - Il ritorno di un classico dei videogiochi

Contra è una celebre serie di videogiochi del passato, amatissima dagli appassionati di sparatutto a scorrimento orizzontale. Negli anni '80 era un mito per la sua elevata difficoltà, le armi e i personaggi accattivanti, oltre che per i ritmi di gioco. Un run 'n gun d'azione che spiccava nelle sale giochi e che segnò un'epoca, entrando nella cultura popolare e rimanendo nell'immaginario collettivo per molti anni a venire.

Contra è noto per il suo gameplay frenetico e coinvolgente. Il giocatore controlla un soldato che deve avanzare attraverso livelli pieni di nemici, sparando ed evitando i loro attacchi. Durante il gioco, si possono raccogliere diverse armi e potenziamenti che migliorano le capacità di combattimento del personaggio, come armi a raffica, bombe esplosive e potenziamenti per la velocità di movimento.

Nei livelli di gioco non ci sono solamente altri soldati da affrontare, ma anche ostacoli da superare e boss da affrontare alla fine di ogni fase. Inoltre, Contra offriva una grafica decisamente avanzata per l'epoca in cui veniva proposto, con dettagliati sprite dei personaggi e degli ambienti di gioco. Anche la colonna sonora era molto apprezzata, con brani musicali memorabili che accompagnano l'azione frenetica.

Ma, soprattutto, era famoso per il suo assurdo livello di difficoltà. Anche i giocatori più esperti trovavano arduo portare il gioco a compimento, mentre alcuni livelli erano talmente frenetici che il giocatore non poteva prevedere tutto quello che sarebbe successo sullo schermo, tra i proiettili dei nemici, macchinari che si muovevano, ostacoli naturali e salti da compiere al millimetro.

Ora, tutto questo è tornato, visto che WayForward ha realizzato per Konami, il produttore giapponese che aveva realizzato anche la versione originale, Contra: Operation Galuga, un titolo che punta a catturare lo spirito e la filosofia del gioco originale, proponendo una nuova storia, nuovi nemici e livelli di gioco, così come nuove modalità di gioco, e offrendo, ancora una volta come il Contra originale, la possibilità di giocare in co-operativa con gli amici, fino a quattro giocatori.

Operation Galuga si caratterizza ancora per ritmi frenetici e un alto livello di difficoltà, anche se ai giocatori vengono forniti gli strumenti per poter avere un'esperienza godibile anche se non sono così rapidi. Ci sono tre livelli di difficoltà tra cui scegliere, insieme alla modalità "Barra salute": solo quando questa si esaurisce si perde una vita. Inoltre, anche quando tutte le vite finiscono si può riprendere dal punto in cui la partita si è interrotta, senza dover inserire un "nuovo gettone". In questo modo si può comunque andare avanti nella storia e affrontare nuove sfide.

Ma Operation Galuga è tosto e avvincente anche per chi cerca un livello di sfida maggiore. Abbiamo, infatti, la modalità "Uccisione Istantanea", in cui si perde la vita per un singolo colpo ricevuto. Con la sua impostazione a scorrimento orizzontale, nemici che penetrano rapidamente sullo schermo e proiettili ovunque per la schermata di gioco, anche la nuova versione di Contra richiede grande concentrazione e riflessi pronti, riportando i giocatori al fascino del gaming del passato.

Durante il loro procedere nei livelli, inoltre, i giocatori possono sbloccare delle abilità che permettono loro di aumentare le performance dei personaggi. Ad esempio, possono equipaggiare lanciarazzi a ricerca calorica, rallentare il tempo, dotarsi di uno scudo, e altro ancora. Due abilità per volta possono essere associate al personaggio, ed è possibile passare dall'una all'altra in qualsiasi momento. Il personaggio può anche inginocchiarsi e disporsi in posizione prona per evitare i proiettili del nemico, mentre con il grilletto sinistro è possibile prendere la mira con più precisione, a 360 gradi intorno alla sagoma del personaggio.

Inoltre, per ogni livello portato a termine si ricevono Crediti in base alle proprie prestazioni. E con i Crediti si possono acquisire nuove abilità con cui iniziare le partite. Questo ci consente di migliorare leggermente i personaggi, ma non in maniera definitiva: le abilità, infatti, hanno una breve durata e già dopo qualche secondo di gioco risulteranno esaurite, il che ci costringerà di andare alla ricerca di altre abilità. Inoltre, un potere speciale può essere attivato per ciascuna di esse (con il grilletto sinistro), causando un effetto devastante nella schermata di gioco, a patto però di consumare definitivamente quell'abilità.

I giocatori impersonano gli esperti soldati d'assalto dell'unità Contra, Bill Rizer e Lance Bean, e seguono una storia molto semplice nella corrispondente Modalità Storia. Questo vuol dire che tra un livello e l'altro assistono a spartane sequenze di narrazione, con i personaggi riprodotti in 3D. Anche i livelli stessi di gioco sono tridimensionali, per quanto l'azione scorra comunque bidimensionalmente. Contra: Operation Galuga ha una grafica estremamente semplice, ma non per questo poco piacevole, e riesce a girare praticamente su qualsiasi configurazione hardware.

Il gruppo terroristico Red Falcon rappresenta il nemico per l'unità Contra, mentre occupa le isole Galuga al largo della costa della Nuova Zelanda. Con questi presupposti, gli eroi vivono un'avventura che si snoda su 8 livelli con caratteristiche visive diverse, ambientazioni che cambiano di volta in volta e a volte con percorrenza rapida grazie all'uso di veicoli e motociclette che rendono il tutto ancora più frenetico. Non mancano le epiche battaglie con i boss, come nel gioco originale, spesso divise su più fasi e con sfide diverse rispetto a quelle consuete. I boss sono di enormi dimensioni e richiedono tutte le abilità, tutta la potenza e tutti gli effetti speciali del caso per poter essere sconfitti.

Come nel Contra originale, inoltre, i giocatori hanno a disposizione un arsenale di armi variegate, tra cui spiccano spread shot, laser e homing missile, i quali possono ora essere potenziati con più miglioramenti accumulabili. Qualora si raccoglie un power up di un'abilità già equipaggiata, infatti, quell'abilità risulterà ulteriormente potenziata, magari aumentando la cadenza di fuoco dell'arma a essa associata o prolungando la durata del suo effetto.

La personalizzazione dell'esperienza è un aspetto che WayForward ha curato con particolare attenzione. Gli 8 livelli di gioco disponibili nella Modalità Storia, infatti, possono essere riaffrontati in altre due Modalità, giocabili anche con personaggi diversi dal duo di protagonisti, ognuno con proprie abilità. Nella Modalità Arcade si può, infatti, giocare anche con un Contra Probotector, un robot speciale, e affrontare tutti i livelli della Modalità Storia anche in quattro giocatori, mentre ciascuno di essi equipaggia le abilità desiderate sbloccate con i Crediti.

Abbiamo anche la Modalità Sfida, dove bisogna portare a compimento degli obiettivi come portare a termine il livello il prima possibile, superare un percorso pieno di insidie o padroneggiare una data arma. Con un apparentemente "piccolo" problema: non bisogna mai morire!

Contra: Operation Galuga sarà disponibile dalla giornata di domani nei formati Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.