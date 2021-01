Completare Half-Life 2 al contrario: c'è chi è riuscito a farlo in 13 minuti

Poche ore fa vi parlavamo delle mirabolanti imprese degli speedrunner, sempre affamati di nuovi record - come quello conquistato sul più recente Hitman 3. Questa appassionata community non smette di stupirci con la sua ingegnosità, come dimostra l'ultima speedrun completata in quel di Half-Life 2, uno dei titoli preferiti dai "velocisti" del gaming.

Half-Life 2: dodici speedrunner per un'impresa epocale

13 minuti e 19 secondi . È il tempo record ottenuto da un gruppo di speedrunner che si è dilettato nel completamento dell'intramontabile sparatutto di Valve. Ciò che rende ancora più incredibile questa speedrun è il fatto che i dodici giocatori coinvolti siano partiti dal finale di Half-Life 2 procedendo a ritroso verso il livello introduttivo.

Per ottenere questo incredibile risultato gli speedrunner hanno impiegato 345 giorni al fine di padroneggiare ogni singola parte dell'avventura "a ritroso". A tal proposito è bene precisare che gli autori hanno utilizzato una mod chiamata Half-Life 2 Backward per invertire l'ordine delle mappe, senza tuttavia alterare il tradizionale ritmo di gioco.

Ecco dunque che i nostri velocisti decidono di sfoggiare le loro abilità, destreggiandosi tra bunny hopping - tecnica utilizzata da molti speedrunner per guadagnare velocità - e brillanti exploit per superare agilmente ogni livello.

Altri stratagemmi, come la possibilità di recuperare la salute o di azzerare i danni da caduta, sono stati svelati da due degli speedrunner coinvolti in questo video.

Ricordiamo che di recente Gabe Newell è tornato a parlare dei franchise di Valve, accennando anche alla serie Half-Life, senza tuttavia rivelare eventuali novità. In ogni caso, il team di Gaben sta realizzando nuovi giochi e i fan dell'iconico sparatutto non possono fare a meno di incrociare le dita per un nuovo capitolo; un sequel dell'eccellente Alyx, magari, o l'agognato terzo capitolo che ha ridefinito il concetto di "vaporware". Quali sono le vostre previsioni?