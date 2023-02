Company of Heroes 3 è disponibile da oggi su PC

Il genere degli strategici in tempo reale oggi può apparire stagnante. Ci sono poche novità al gameplay (inevitabilmente) e le uscite sono senz'altro più diradate nel tempo rispetto a una volta. Ma negli anni '90 e negli anni 2000 non era così, con vari titoli importanti che puntavano a conquistare lo scettro di migliore RTS e che introducevano significative novità sul piano delle meccaniche di gioco. Se Warcraft III faceva perno sugli eroi, Homeworld trasponeva la strategia nello spazio aggiungendo la quarta dimensione e Total War spostava il controllo da poche unità a migliaia di unità, Company of Heroes introdusse le coperture e conseguentemente una profondità tattica che prima non c'era.

Quando arrivò nei negozi, Company of Heroes era il migliore RTS sul mercato. Tanti fan del genere lo adorarono e il gioco ebbe una longevità prolungata nel tempo anche per la sua consistente componente multiplayer. Tutte prerogative che tornano nella giornata di oggi, che vede il debutto pubblico del nuovo Company of Heroes 3.

Per festeggiare il lancio, Relic ha unito le forze con alcuni dei più importanti membri della community per produrre ben 23 video tutorial nuovi di zecca, che trattano ogni aspetto del gioco, dai fondamenti del combattimento alle tecniche avanzate come le incursioni e il contrattacco. Come i suoi predecessori, anche Company of Heroes 3 è un gioco difficile da padroneggiare, richiedendo competenze negli RTS e conoscenza delle meccaniche dei precedenti capitoli. Per cui i tutorial sono determinanti per essere preparati a iniziare l'esperienza a CoH 3.

SkippyFX, creator di lunga data di Company of Heroes, illustra le basi per impartire comandi alle proprie unità, come assicurarsi i punti vittoria e l'importanza strategica di conquistare campi di aviazione. Il commentatore dei tornei di CoH, StormlessUK, illustra la sottile arte di usare i carri armati giusti per il lavoro giusto, come posizionarli per ottenere il massimo valore di armatura e come aprire nuove strade per la fanteria.