Commandos: Origins, nel 2024 torna lo storico gioco strategico stealth

Il leggendario franchise Commandos è pronto a tornare. Kalypso Media ha annunciato Commandos: Origins, nuovo strategico stealth in tempo reale che ci rimetterà nei panni di un'unità d'elite della Seconda Guerra Mondiale e i suoi vari componenti che dovranno sfruttare le loro abilità uniche per fare incursioni mirate nelle basi naziste.

Forse i più giovani non si ricordano la serie, ma tra la fine degli anni '90 e i primi del 2000 i Commandos usciti - i primi in particolare - raccolsero successo di critica e pubblico. I giochi erano in visuale isometrica quindi con visione dall'alto in stile Age of Empires.

Commandos: Origins arriverà nel 2024 su Playstation 5, Xbox Series (anche Game Pass) e PC, mettendo i giocatori di fronte al gruppo di eroi originario: ack O'Hara "il Berretto verde", Thomas "il Geniere" Hancock, Francis T. "il Cecchino" Woolridge, Samuel "il Pilota" Brooklyn, James "il Sommozzatore" Blackwood e Rene "la Spia" Duchamp. "Scopri come si sono incontrati originariamente e affronta più di 10 missioni dall'arido Artico al deserto africano", è la descrizione di Kalypso Media. Quest'ultimi si occupano anche della serie Tropico.

Quanto al gioco, per ora non si sa molto ma ci sarà la modalità cooperativa a 2 giocatori, sia online che con split-screen locale. Il look sembra quello di sempre, graficamente aggiornato, vedremo se anche la difficoltà del gioco rispetterà quella dei capitoli del passato - non sappiamo voi ma ancora abbiamo ben scolpito nella mente l'urlo "Alarm!".