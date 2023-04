Come questa skin di CS:GO è arrivata a valere più di due milioni di euro

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) è uno dei titoli più popolari del panorama eSport: come sanno gli appassionati, è usato come banco di prova da molteplici punti di vista. Contano i riflessi e la postazione di gioco deve garantire latenza complessiva prossima allo 0, perché anche un millesimo di secondo ha valore in Counter-Strike. Inoltre, permette di modificare il disegno delle proprie armi, in modo da evidenziare agli altri giocatori (e, perché no, ricordarlo a sé stessi in un contesto dove il fattore psicologico conta) quanto si è giocato e quale livello di abilità si è raggiunto. Solo che bisogna prima entrare in possesso di questi disegni (skin).

Le skin possono essere comprate e vendute all'interno del mercato interno del gioco, così come la compravendita è abilitata per altri oggetti di gioco, come i graffiti. Non solo, fiutando il potenziale di questo mercato, diversi rivenditori di terze parti hanno iniziato a permettere la compravendita esternamente rispetto a CS:GO. Le skin si possono ottenere tramite le chest, che si guadagnano semplicemente giocando a CS:GO, e poi vanno aperte tramite chiavi ottenibili pagando. Sulle skin si possono anche attaccare degli adesivi, anche questi oggetto di compravendita.

Karambit Case Hardened (Blue Gem)

Insomma, è un meccanismo molto complesso che, in questa sede, non abbiamo l'ambizione di sviscerare nella sua totalità. È più interessante evidenziare come la rarità di alcune di queste skin abbia portato il loro valore a crescere considerevolmente. Ogni volta che esce una nuova skin per un'arma di CS:GO, infatti, il valore delle skin preesistenti tende a scendere. Questo è dovuto al fatto che le persone vendono molte delle skin che hanno nel loro inventario per comprare le nuove. Sono, infatti, attratti dalla possibilità di sfoggiare un'arma che non si è vista così tanto spesso nel gioco (considerate che Counter-Strike esiste dal 2000).

Quindi, meno una skin è stata utilizzata nella storia di Counter-Strike e maggiore valore acquisisce. Ma ci sono molti altri fattori che incidono sul prezzo a cui può essere venduta una skin, come la presenza di blu e il tipo di adesivi che vi sono applicati. Quanto più blu c'è su una skin, infatti, maggiormente può crescere il suo valore. Bisogna considerare, infatti, quanto i giocatori di Counter-Strike amino la semplicità: un disegno più semplice può generare meno malfunzionamenti e meno distrazioni in un gioco che spinge al massimo la concentrazione dei giocatori. Inoltre, non solo le armi possono avere delle skin, ma anche i coltelli (basta equipaggiarli in CS per correre più velocemente): anzi, le skin dei coltelli valgono mediamente di più.

Qualche giorno fa è stato realizzato il record della vendita più alta per quanto riguarda una skin per un'arma di CS:GO. Si tratta di una skin molto famosa presso la community del gioco, è chiamata AK-47 661 ST MW e presenta quattro adesivi Titan Holos realizzati per il torneo di eSport di Katowice del 2014. Ebbene, la skin di quest'arma, insieme a quella di un coltello, sono state vendute per circa mezzo milione di euro.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums



- #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

- Karambit #387 P1 in well-worn



The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023

Con Counter-Strike 2 all'orizzonte, il mercato delle skin di CS:GO è esploso, con investitori e collezionisti disposti a pagare prezzi sempre più alti per gli oggetti più rari e desiderabili. A marzo era stata venduta una skin per 160 mila euro e il mese dopo si è registrata un'altra vendita per il valore di circa 400 mila euro. Più recentemente, AK-47 661 ST MW è stata venduta per 400 mila euro, a cui va aggiunto il valore degli adesivi, stimato in circa 60 mila euro ciascuno, e quello del coltello Karambit #387 P1, ben 100 mila euro (ed è il modello "well-worn", molto usato). Il commerciante e streamer di CS:GO zipeL ha agito da intermediario per la vendita, mettendo l'acquirente in contatto con Luksusbums, l'ex proprietario della skin, a cui vanno fatti i più sentiti complimenti!

Questa skin vale così tanto perché è stata poco usata, così come sono decisamente rari i quattro adesivi risalenti al torneo del 2014. È stata acquisita da un collezionista cinese, che è già entrato in possesso di un fucile da cecchino Souvenir AWP Dragon Lore dal valore di circa 100 mila euro.

AK-47 661 ST MW

Ma non si tratta della skin in assoluto più costosa di Counter-Strike perché, se si considerano anche i coltelli, questo primato spetta a Karambit Case Hardened (Blue Gem), il cui proprietario ha recentemente rifiutato un'offerta di acquisto da 1,2 milioni di euro. Perché? Semplice, questa skin può valere di più, forse anche 2 milioni di euro!

Vale così tanto perché ha un pattern molto particolare, con tanto blu e, a differenza della skin dell'altro coltello di cui abbiamo parlato, questa è nuova, praticamente mai usata. La possibilità di ottenere una skin uguale aprendo una chest è di 1 su 371 milioni. Qualora ciò succedesse, però, il valore dell'originale Karambit Case Hardened (Blue Gem) calerebbe di parecchio.

Per tirare le somme del discorso, Valve ha creato, non in maniera completamente volontaria, un sistema che potremmo definire "diabolico" perché unisce il potenziale delle loot box con quello della compravendita in una maniera unica (forse ciò che Blizzard voleva fare con la Casa d'aste di Diablo III). Fa riflettere anche sul valore del tempo che gli appassionati dedicano ai loro videogiochi preferiti: si tratta di tanto tempo, e il valore di tutte queste ore di gioco, in qualche modo, non viene perduto. E c'è chi riesce a convertirlo in soldi reali.