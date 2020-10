Come accedere ai giochi xCloud senza Xbox One o un PC potente grazie a BlueStacks

BlueStacks è il miglior modo per utilizzare Android su PC, come abbiamo già appurato in passato. I giocatori lo usano per accedere alle molte esperienze di gioco Android beneficiando dei punti di forza del PC in termini di periferiche di interfacciamento, cuffie e monitor con diagonale ampia. Con il proliferare di giochi Android molto validi, diventa uno strumento indispensabile per poter giocare al meglio, anche in termini competitivi per quanto riguarda il multiplayer.

Con il lancio del servizio xCloud e di Xbox Game Pass Ultimate, BlueStacks diventa molto utile anche in un altro senso. Come noto, Xbox Game Pass Ultimate è l'offerta più completa da parte di Microsoft con le più popolari esclusive Xbox e diversi titoli third-party per Xbox One, la quale integra anche l'accesso al servizio di cloud gaming Project xCloud con una line-up ancora più completa, tra cui le produzioni più recenti, come Tell Me Why e Wasteland 3. A partire dal 15 settembre, Microsoft dà modo di usufruire del servizio di cloud gaming integrato in Xbox Game Pass Ultimate anche tramite i dispositivi Android.

Con l'emulatore Android di BlueStacks, pertando, diventa possibile accedere a xCloud anche da PC, con la possibilità di giocare alcuni tra i migliori giochi per Xbox, oltretutto in assenza di una configurazione particolarmente potente. Per giocare su smartphone basta avere Android 6 o superiore, insieme alle periferiche richieste. È compatibile, infatti, qualunque controller USB i cui driver sono disponibili per PC Windows.

Il servizio on demand di Xbox Game Pass è attivo da circa due anni, ma solo nel giugno 2019 è stato introdotto su PC, portando con sé una più contenuta selezione di titoli dedicata ai giocatori di mouse e tastiera. Oggi questa libreria può contare una gamma di giochi molto più vasta e si appresta, entro fine anno, ad espandersi ulteriormente con l'integrazione di EA Play e del relativo parco titoli.

In ogni caso, sono ancora gli utenti console a poter vantare la libreria più ricca, mentre l'utenza mobile può godere della maggiore versatilità garantita dalla piattaforma xCloud - ora integrata in Xbox Game Pass Ultimate. Grazie alla possibilità di giocare via cloud, gli utenti Android possono accedere ai contenuti di Game Pass in qualsiasi momento e da qualsivoglia luogo, finché avranno a propria disposizione un controller wireless e una buona velocità di connessione (Wi-Fi 5 GHz o dati mobili a 10 Mbps).

Se si pensa che un DOOM Eternal è già disponibile via cloud e non su Xbox Game Pass PC, i giocatori di Windows faranno bene a valutare BlueStacks come possibile alternativa per accedere ai titoli non ancora disponibili. Oltretutto, non è detto che tutti gli utenti della 'Master Race' abbiano una macchina performante: giochi come lo stesso DOOM, Gears 5 o Forza Horizon 4 potrebbero risultare proibitivi. Questo ostacolo potrà essere facilmente aggirato affidandosi unicamente alla propria connessione internet: in questo caso BlueStacks diventa la via più sicura e vantaggiosa per accedere ai titoli più esigenti di questa (e della prossima) generazione.

Come accedere a Project xCloud da BlueStacks

Per prima cosa bisogna scaricare l'ultima versione di BlueStacks dal sito ufficiale e procedere all'installazione. Una volta installato BlueStacks, nella sua Home cercare il Play Store e al suo interno cercare "Xbox Game Pass". Infine, installare la relativa app. Dopo aver installato l’app, falla partire cliccando sulla sua icona nella Home di BlueStacks. All'interno di Xbox Game Pass bisogna fare log-in con l'account con cui si è sottoscritto l'abbonamento Ultimate. Una volta che l'autenticazione è avvenuta, si può iniziare a fare streaming su BlueStacks, giocando tutti i titoli disponibili con un controller compatibile.

Come configurare il Gamepad su BlueStacks

Dopo aver connesso al PC il gamepad con cui si intende giocare, nel caso non venisse riconosciuto in automatico, bisogna recarsi nelle "Impostazioni" di BlueStacks e successivamente su “Preferenze-> Impostazioni di controllo del gioco-> Abilita il rilevamento del gamepad”. Cliccare su “Applica Forza” se il controller non viene riconosciuto.