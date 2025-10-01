CoD Black Ops 7 offrirà la beta più ricca di contenuti mai vista: si parte domani

Call of Duty Black Ops 7 offrirà la beta aperta più ricca di contenuti dell'intero franchise, con sei mappe 6v6 e una mappa zombie scaricabile già da oggi. Tuttavia, sembra che quest'anno lo sparatutto più giocato di sempre fatichi a convincere i fan

Activision ha condiviso un nuovo trailer di Call of Duty Black Ops 7, anticipando i contenuti che accompagneranno il debutto fissato per il 14 novembre. I riflettori sono puntati sull'open beta, che si svolgerà dal 5 all'8 ottobre con accesso anticipato dal 2 ottobre alle 19 italiane.

In questa fase sarà possibile sperimentare una selezione di sei mappe 6v6 che spaziano da una piattaforma petrolifera offshore fino al centro di Tokyo, passando per una fabbrica di armi in Alaska e un sito di sperimentazioni scientifica sugli umani. Tra queste si distinguono Blackheart, The Forge, Toshin, Exposure, Imprint e Cortex. Gli appassionati della modalità Zombi avranno invece la possibilità di cimentarsi con Vandorn Farm, un'area di sopravvivenza già disponibile per chi scaricherà in anticipo il contenuto.

Il gioco al lancio offrirà complessivamente 18 mappe, di cui 16 dedicate ai tradizionali scontri 6v6 e due concepite per il nuovo formato Schermaglia 20v20. I fan di lunga data ritroveranno alcuni scenari storici della saga, come Colossus, richiamo diretto a Black Ops 2. Grande attesa anche per Homestead, una mappa che ruota intorno alla casa dinfanzia di David Mason in Alaska, e Paranoia, uninterpretazione surreale degli incubi del protagonista. Come di consueto per la saga, tra i ritorni più attesi spicca Nuketown 2025, già confermata come contenuto in arrivo poco dopo il lancio.

Sul fronte dellarsenale, Black Ops 7 si prepara a introdurre 16 nuove armi multiplayer, tra cui spicca lM10 Breacher, un fucile a pompa capace di ridurre la dispersione dei colpi grazie a una ricarica speciale. A completare lesperienza arriveranno nuove armi e il ritorno di modelli storici attraverso le stagioni post-lancio, accompagnati da sfide settimanali e sistemi di progressione aggiuntivi.

Le modalità di gioco si arricchiscono con lintroduzione di Sovraccarico, unesperienza competitiva 6v6 in cui i team devono conquistare un dispositivo e trasportarlo nelle aree controllate dagli avversari.

Il comparto Zombi si prepara a offrire una delle esperienze più cupe della serie con la mappa round-based Ashes of the Damned. Ispirata al mito del Triangolo delle Bermuda, porterà i giocatori in un universo distorto che ingloba luoghi carichi di storie violente. Ci si ritroverà tra le rovine di Janus Towers Plaza, nel cupo Black Water Cabin dove un regista horror trovò la morte insieme alla sua protagonista, nella Vandorn Farm infestata da una famiglia omicida e nella cittadina frammentata di Ashwood, immersa in unatmosfera di terrore.

Londata di non-morti è arricchita dalla presenza dei Ravagers, creature capaci di depredare il bottino dei giocatori. Per sopravvivere sarà fondamentale il supporto di Tessie, un veicolo potenziabile con propulsori e capacità offensive come attacchi con le fauci.

Unaltra novità attesa riguarda Warzone, che accoglierà con la Stagione 1 la nuova mappa Haven's Hollow, ambientata in una cittadina degli Appalachi che rappresenta la versione pre-apocalittica di Liberty Falls, già nota ai fan di Zombi.

Con una beta pronta a partire il 2 ottobre e unofferta così ampia tra mappe, armi e modalità, Black Ops 7 promette di essere uno dei capitoli più completi della saga. Tuttavia, al momento non sembra aver convinto a pieno i fan, senza contare che quest'anno dovrà fare i conti con il ritorno del suo principale concorrente: Battlefield 6.