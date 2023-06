Clockwork Revolution: un plagio di Bioshock Infinite? Un video li confronta, ma Microsoft risponde

Durante l’Xbox Games Showcase è stato rivelato Clockwork Revolution, un nuovo RPG a tema steampunk sviluppato da InXile Entertainment che arriverà su Game Pass "a tempo debito". Nel frattempo i più maliziosi hanno notato una certa somiglianza con Bioshock Infinite, tanto che IGN ha realizzato un video in cui vengono confrontate le sequenze del trailer mostrato alla conferenza con quello di, appunto, Bioshock Infinite.

Come si può agevolmente notare, il video di presentazione del titolo ricalca in maniera piuttosto marcata il trailer dell'opera di Irrational Games diretta da Ken Levin. Tuttavia, non sono solo le sequenze ad essere piuttosto simili, anche l'ambientazione e i suoi relativi elementi sembrano tratti direttamente dalla Columbia di Bioshock Infinite.

No, non finisce qui. Come mostra il video, pare che anche i personaggi portino con sé una certa somiglianza con quelli presenti in Bioshock. Insomma, i punti di contatto tra le due produzioni sono parecchi e piuttosto evidenti, tanto che qualcuno ha persino avanzato l'ipotesi di un plagio.

Per tali ragioni, IGN ha scritto direttamente a Microsoft per avere qualche informazione in più e un suo portavoce ha prontamente chiarito queste somiglianze: "Qualunque similitudine non è intenzionale. Gli utenti saranno in grado di personalizzare completamente il loro personaggio principale nel gioco".

A quanto pare, insomma, la produzione di InExile sembra concentrarsi sull'editor del personaggio e sulle abilità che acquisiremo nel corso della storia. È stato proprio Brian Fargo, capo di InExile, a sottolineare la profonda struttura ruolistica del gioco caratterizzata da "statistiche, dettagli" e tutti gli aspetti tipici del genere.

Certo, la linea di confine tra omaggio e plagio è piuttosto sottile e in questo caso è difficile stabilire il lato in cui si posiziona Clockwork Revolution. Non rimane a questo punto che attendere il rilascio del gioco per valutarne le somiglianze e, soprattutto, le differenze rispetto al capolavoro di Irrational Games rilasciato nell'ormai lontano 2013.