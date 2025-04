Clair Obscur: Expedition 33 diventerà un film. Verrà prodotto dal team di Sonic the Hedgehog

In queste ore non si fa altro che parlare di Clair Obscur Expedition 33: è senza dubbio uno dei giochi del momento visto il sorprendente successo commerciale della 'piccola' produzione di Sandfall Interactive, team francese formato prevalentemente da ex sviluppatori di Ubisoft. Ricordiamo che Expedition 33 ha infatti tagliato il traguardo del primo milione di copie vendute in soli tre giorni, un'impresa ammirevole per la giovane software house.

Questo inaspettato trionfo ha inevitabilmente attirato l'attenzione di Hollywood, a giudicare dalle ultime indiscrezioni. Poche ore fa è stata infatti annunciata la messa in produzione di un adattamento live-action di Clair Obscur: Expedition 33, a cura del team che ha portato Sonic the Hedgehog sul grande schermo - con risultati estremamente positivi.

Expedition 33 al cinema grazie agli autori di 'Sonic - Il film'

Stando a un report di Variety, un film di Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe già in fase di pre-produizione. La pellicola verrà sviluppata in collaborazione con gli stessi produttori che si celano dietro il franchise cinematografico di Sonic the Hedgehog; quest'ultimo, ricordiamo, conta tre diversi film, a cui se ne affiancherà presto un quarto - previsto per il 19 marzo 2027. Il terzo film è considerato uno degli adattamenti di maggior successo di sempre per un videogioco.

Nella notizia ricondivisa da Culture Crave su X (ex Twitter) viene specificato che è attualmente in corso la creazione del cast e la ricerca di un regista a cui affidare il progetto.

Sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 catapulta i giocatori in un affascinante mondo dark fantasy ispirato alla Belle Époque. Si tratta di un GdR con un innovativo sistema di combattimento a turni e con un comparto artistico particolarmente ispirato. Il gioco è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.