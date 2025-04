Civilization VII apre alla Realtà Virtuale: il 10 aprile arriva la versione per Meta Quest

Il celebre franchise gestionale Sid Meier’s Civilization si prepara a un nuovo capitolo in VR, con il lancio esclusivo di Civilization VII - VR su Meta Quest 3 e 3S. L’uscita è fissata per il 10 aprile, ma i preordini sono già attivi. Il gioco, sviluppato da PlaySide Studios insieme a Firaxis Games, introduce un’interfaccia completamente ripensata per la realtà virtuale e mista

Sid Meier’s Civilization si espande in una nuova dimensione con l’arrivo di Civilization VII - VR, che sarà disponibile a partire dal 10 aprile in esclusiva su Meta Quest 3 e 3S (a tal proposito, non perdete la nostra guida all'acquisto dei migliori visori VR). Il titolo è stato sviluppato da PlaySide Studios in collaborazione con Firaxis Games, con un’attenzione mirata a sfruttare le potenzialità della realtà virtuale e mista. I preordini sono già aperti tramite il Meta Horizon Store.

Pensato per offrire un’esperienza strategica completa, Civilization VII - VR mantiene intatta la profondità tattica della serie introducendo al contempo una serie di funzionalità progettate specificamente per il visore di Meta. La mappa di gioco è consultabile da una visuale aerea, con la possibilità di ingrandire edifici e unità per osservarli nei minimi dettagli. L’interazione con i leader mondiali avviene all’interno della nuova Sala della Diplomazia, dove alleanze e trattati vengono discussi attorno al Tavolo di Guerra, ricreato in uno spazio virtuale che può fondersi con l’ambiente reale grazie alla modalità mista.

Il titolo supporta il gioco in solitaria ma include anche il multiplayer online, con sessioni fino a tre partecipanti. Ogni impero può essere esplorato anche a posteriori tramite gli Archivi: un ambiente tridimensionale in cui i momenti chiave della propria civiltà sono rappresentati attraverso diorami in scala, disponibili per essere rivissuti quando si desidera.

L’interfaccia è stata completamente ridisegnata per sfruttare appieno le caratteristiche di Meta Quest 3 e 3S. In questo modo, permette un controllo fluido dell’azione e una gestione intuitiva degli elementi di gioco. L’età minima per accedere al gioco online dipende dalla creazione di un account 2K e Meta.

Classificato PEGI 12+, Sid Meier’s Civilization VII - VR segna un’espansione importante per la serie pubblicata da 2K, etichetta di Take-Two Interactive.