Civilization VII anche in realtà virtuale: in primavera arriverà su Meta Quest 3 e 3S

Il popolare gioco strategico di Firaxis Games e 2K si reinventa in versione VR per i visori di Meta, promettendo un'esperienza immersiva che fonde il gameplay tradizionale della serie 4X con le potenzialità della realtà virtuale e aumentata.

Ora disponibile in accesso anticipato, Sid Meier's Civilization VII è l'ultima iterazione dello storico franchise che ha ridefinito il genere degli strategici a turni. Il settimo capitolo ha ricevuto un'accoglienza alquanto tiepida da parte del pubblico, ma ciò non ha impedito a 2K e Firaxis di annunciare un porting dedicato alla VR e alla MR (mixed reality).

Nel corso della prossima primavera, un porting in "realtà virtuale e mista" di Civilization VII verrà infatti reso disponibile per i visori Meta Quest 3 e 3S.

Sid Meier's Civilization VII: ecco come si potrà giocare in VR

In un post pubblicato sul suo sito ufficiale, Meta ha presentato Sid Meier’s Civilization VII - VR. Questa versione del popolare 4X è sviluppata dal team australiano di PlaySide Studios (Warcraft III: Reforged) in collaborazione con Firaxis Games.

Per portare l'esperienza di Civilization nel mondo della VR, PlaySide ha scelto un approccio alquanto interessante, convertendo lo strategico a turni in un sofisticato gioco da tavolo.

I giocatori potranno scegliere tra due modalità di visualizzazione, una progettata per la mixed reality e una per la VR: la prima sfrutta le videocamere passthrough dei visori di Meta per proiettare il gioco nello spazio fisico circostante; l'altra trasporterà il giocatore in un ambiente museale virtuale personalizzato in base al leader scelto. Sarà possibile passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento, come specifica Meta nel suo comunicato.

Particolarmente interessante è la componente multiplayer, dove i giocatori potranno vedere gli avatar degli avversari seduti attorno al tavolo virtuale, rappresentati dai modelli digitali dei rispettivi leader di civiltà. Il gioco mantiene tutte le meccaniche fondamentali della serie, ma introduce alcuni adattamenti pensati per la fruizione in VR e MR. Tra questi, un ritmo di gioco più veloce, modificabile comunque secondo le preferenze del giocatore, per venire incontro alle esigenze di comfort tipiche dell'utilizzo dei visori.

Né Meta né 2K hanno svelato dettagli circa il prezzo e la data precisa di lancio, lasciandoci con un generico 'primavera 2025' per il debutto su Meta Quest 3 e 3S.