Cidiverte acquisisce GameStop Italia: cambia volto la nota catena di negozi di videogiochi

Cidiverte S.p.A. ha completato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di GameStop Italy S.r.l., segnando una nuova fase per il retail videoludico italiano. Nei prossimi sei mesi, i punti vendita GameStop cambieranno insegna, passando al brand Gamelife

Cidiverte S.p.A., già leader nel panorama della distribuzione videoludica in Italia, ha ufficializzato l'acquisizione della totalità delle quote di GameStop Italy S.r.l. Il passaggio di proprietà, stipulato l'8 novembre 2024 presso il Notaio Marco Ferrari a Milano (fonte: Igizmo.it), segna l'ingresso di tutti i punti vendita GameStop italiani nella galassia Gamelife, il marchio retail di proprietà di Cidiverte.

L’accordo prevede che, per un periodo massimo di sei mesi, i negozi continueranno a operare sotto il nome GameStop, per poi adottare progressivamente il nuovo brand Gamelife. Questa transizione porterà non solo un rinnovamento delle insegne, ma anche una ridefinizione dell’identità e dell’offerta commerciale della catena.

Cidiverte è uno dei principali distributori di videogiochi in Italia, vantando accordi per la distribuzione esclusiva dei titoli di Rockstar e 2K Games (Grand Theft Auto, tra gli altri). Il riassetto, che segue un calo delle performance globali di GameStop legato all’aumento degli acquisti digitali, testimonia l’evoluzione del mercato e le nuove esigenze del pubblico. Permette, inoltre, a Cidiverte di strutturare un modello di distribuzione integrato che unisce vendita fisica e strategia distributiva.

Gamelife erediterà la rete di punti vendita di GameStop Italia, portando avanti una strategia incentrata sul contatto diretto con i consumatori e l’esperienza d’acquisto fisica, pur rimanendo in un contesto di crescente digitalizzazione.