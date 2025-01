'Ci gira Crysis?', il fondatore di Crytek spiega le origini del meme: 'era pensato per il futuro'

Se siete tra quelli che hanno provato a massimizzare Crysis nel 2007, allora avete sbagliato approccio. Come spiegato dal director del gioco, Crysis era pensato per il futuro e i preset più alti non potevano essere eseguiti sui PC dell'epoca.

In un'intervista con PC Gamer, il fondatore di Crytek e direttore di Crysis, Cevat Yerli, ha spiegato le origini dietro l'iconica domanda "Ci gira Crysis?". A quanto pare, il fatto che il titolo non potesse essere spinto al massimo dalle macchine mainstream dell'epoca era voluto.

Yerli ha spiegato che Crysis aveva, come ogni gioco per PC, diversi preset grafici tra cui "Molto alto" e "Ultra". Questi due, però, non consentivano di eseguire il gioco in maniera accettabile neanche sulle build top di gamma del 2007. In realtà, Crysis faticava a mantenere i 30 fps anche con il preset "Alto" su configurazioni di fascia medio-alta e furono proprio i problemi di prestazioni a dare origine al meme ormai noto ad ogni PC gamer.

Tuttavia, stando alle parole del director, i preset grafici di cui sopra erano pensati per le generazioni future di hardware. "Molte persone hanno tentato di spingere al massimo il gioco sin dalla sua uscita e io ero tipo 'Oh, non è per questo che abbiamo creato le modalità Ultra o Molto Alto'".

Nonostante le critiche mosse nei confronti del gioco, però, Yerli ha apprezzato il fatto che Crysis sia diventato un'unità di misura per le prestazioni hardware. "Questo tipo di meme era ambivalente, era sia buono che cattivo, ma la verità è che mi è piaciuto. L'anno scorso, Jensen [Huang, CEO di NVIDIA] ha annunciato una nuova GPU e ha detto 'Sì, ed è in grado di eseguire Crysis'".

In effetti Crysis, grazie al CryENGINE sviluppato internamente, integrava un numero davvero elevato di tecnologie all'avanguardia per l'epoca. Il primo gioco ad essere alimentato dal motore, infatti, è stato Far Cry, nato come tech demo per la suite di tecnologie NVIDIA, ma che poi diventò un vero e proprio gioco destinato alla vendita.

A tal proposito, si diffuse un ulteriore meme proprio all'interno degli studi di Crytek. Perché, come in Far Cry, anche Crysis era ambientato nella giungla. Tuttavia, per il proprio gioco, Crytek spedì un team di ricerca ad Haiti per documentare l'ambientazione tropicale.

Una volta realizzata la flora, vennero aggiunte alcune tecnologie come l'illuminazione dinamica o lo scattering delle superfici (già esistente, ma estremamente lento). L'ambientazione fu curata a tal punto che negli uffici di Crytek circolava la frase: "C'è più tecnologia integrata in un albero di Crysis che nell'intero algoritmo di rendering di Far Cry".