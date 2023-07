Chiude lo studio di sviluppo di The Lord of the Rings: Gollum, 'uno dei videogiochi peggiori di sempre'

Daedalic Entertainment, lo studio che ha realizzato The Lord of the Rings: Gollum, sta per chiudere la sua divisione che si occupa di sviluppo di videogiochi. L'ultimo titolo de Il Signore degli Anelli, rilasciato a maggio dopo una serie di posticipi, è stato accolto malamente dagli appassionati e dai redattori di videogiochi, che ne hanno aspramente criticato la resa qualitativa e il gameplay, mentre alcuni lo hanno definito come "uno dei videogiochi peggiori di sempre".

Un articolo pubblicato da Games Wirtschaft fa ora sapere che Daedalic ha deciso di concentrarsi sulla pubblicazione, le vendite e il marketing, rinunciando definitivamente a sviluppare altri videogiochi. All'interno del piano di cambiamento, 25 dipendenti dell'azienda perderanno le loro posizioni di lavoro. "Apprezziamo il lavoro di ogni singolo membro del nostro team ed è importante per noi che la transizione avvenga nel modo più fluido possibile", ha detto un portavoce di Daedalic a Games Wirtschaft . "Pertanto, sosterremo i nostri ex dipendenti nella ricerca di nuove opportunità".

Daedalic, che ha sede in Germania, ad Amburgo, ha inoltre arrestato i lavori sull'altro videogioco su Il Signore degli Anelli che aveva iniziato a sviluppare nel 2022. Con il nome in codice di "It's Magic", sarebbe dovuto uscire l'anno prossimo, ma non sono noti altri dettagli sui propositi di questo titolo.

Nonostante la chiusura della divisione che si occupa di sviluppo di videogiochi, Daedalic promette ancora supporto su The Lord of the Rings: Gollum, con una serie di miglioramenti che sono in cantiere, mentre il rilascio di una nuova patch pare essere imminente. La versione Nintendo Switch del gioco rimane, inoltre, in lavorazione, e dovrebbe essere rilasciata nel corso di quest'anno.

Al momento del rilascio The Lord of the Rings: Gollum ha ottenuto valutazioni estremamente negative da quasi tutti i siti specializzati e, nel momento in cui scriviamo, ha una valutazione "Perlopiù negativa" anche su Steam. Non solo viene presa di mira la componente tecnica, ma anche il gameplay è giudicato insoddisfacente, con una parte stealth giudicata noiosa, platforming poco gratificante e una storia priva di senso.