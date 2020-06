Chiquita entra nel mondo eSport con il progetto Most Original Player

L'ultima, interessante iniziativa legata al mondo eSport arriva da Chiquita.

Il popolare brand ha infatti annunciato il suo ingresso ufficiale nel mondo degli sport elettronici attraverso Most Original Player, progetto che si svilupperà nel contesto del più grande torneo italiano di League of Legends, quello del PG Nationals.

Most Original Player: Chiquita per il PG Nationals di League of Legends

Con Most Original Player, Chiquita si rivolge al settore eGames al fine di eleggere il giocatore più 'originale' del torneo PG Nationals di League of Legends, in diretta nazionale su Twitch.

Il progetto è realizzato da Bitmama, agenzia creativa del gruppo Reply, e vede la collaborazione del team PGEsports.

L'iniziativa promossa da Chiquita è una novita assoluta per il mondo degli eSport, fenomeno in costante crescita in Italia, dove attualmente si contano 7,9 milioni di fan compresi tra i 16 e i 69 anni. Per i 450 milioni di appassionati disseminati in tutto il globo, il videogioco è più di un semplice passatempo: è un'attività reale che prevede allenamenti, organizzazione, studio e disciplina.

Il progetto Most Original Player si sviluppa nell'arco di otto settimane e si articola su più fasi: la prima prevede una votazione delle giocate più originali di ogni settimana, voto che andrà espresso sui canali scoial del torneo. La fase conclusiva coincide con la votazione finale del Most Original Player durante i playoff: il vincitore assoluto verrà premiato con il trofeo Chiquita Most Original Player, tramite un esclusivo video dedicato.

Mariaelena Paragone, Marketing Manager di Chiquita Italia, definsice il settore eSport come "un target in continua crescita, non facile da raggiungere con i mezzi tradizionali, e con il quale è necessario comunicare in maniera autentica e partecipativa. Abbiamo quindi ritenuto di portare l’originalità di Chiquita all’interno degli eSports, instaurando un dialogo diretto con chi lo vive ogni giorno con passione ed entusiasmo, e con l’obiettivo di consolidare l’iconicità del brand anche tra nuove generazioni di consumatori, che siamo certi continueranno a riconoscere Chiquita come la banana per eccellenza".

Per maggiori informazioni sull'iniziativa, promossa sui canali Chiquita e sui canali del torneo PGE, potete visitare il sito ufficiale di Most Original Player.