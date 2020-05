Cancellato anche il Tokyo Game Show: a settembre sarà solo edizione online

Anche il Tokio Game Show edizione 2020 cade dietro gli effetti della pandemia globale da COVID-19. L'organizzazione ha infatti annunciato che questo eventi non si svolgerà più nella sua forma fisica ma unicamente online seguendo quanto comunicato da moltissimi altri organizzazioni di simili eventi previsti in svolgimento nei prossimi mesi.

Lo svolgimento del Tokio Game Show era previsto dal 24 al 27 settembreall'interno della Makuhari Messe di Tokio. Al momento attuale non è stato ancora comunicato come l'evento verrà svolto nella sua forma online e in quali date; il comunicato stampa rilasciato rimanda alla fine del mese di maggio per poter avere più dettagliate informazioni in merito.

Dal 28 al 30 settembre 2020 è previsto anche lo svolgimento del Computex 2020 di Taipei, evento originariamente previsto per la prima settimana di giugno. La cancellazione di evento come il Tokio Game Show nel vicino Giappone, oltre ai dubbi avanzati da varie aziende che dovrebbero partecipare quali protagoniste al Computex 2020 e che invece sembrano intenzionate a disertare la fiera, lascia pensare che dopo un primo rinvio anche il Computex 2020 sia destinato a non venir organizzato quantomeno con presenza fisica.

Alcuni giorni fa, con questa notizia, abbiamo segnalato indiscrezioni che vedono i principali produttori di schede madri e schede video asiatici intenzionati a non partecipare alla fiera, limitandosi a eventi in streaming per la presentazione delle proprie novità o al massimo a eventi locali circoscritti. L'assenza di queste aziende porterebbe ovviamente ad un notevole calo di interesse nella partecipazione al Computex 2020 soprattutto da parte dei visitatori internazionali.