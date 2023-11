Call of Duty: un Black Ops vecchia scuola ambientato nella Guerra del Golfo per il 2024?

Secondo alcune fonti di Windows Central, il prossimo capitolo di Call of Duty sarà sviluppato da Treyarch e ambientato nella Guerra del Golfo. Stando a quanto riportato, farà parte della saga Black Ops e farà un passo indietro sul fronte tecnologico, proponendo un armamentario più tradizionale.

In effetti, voci secondo cui il prossimo Call of Duty sarebbe stato della serie Black Ops con nome in codice Cerberus erano emerse già a febbraio. Successivamente, lo scorso luglio, Luke Charles Stafford, attore e cantautore americano, ha condiviso un post su Instagram (rimosso poco dopo), in cui si mostrava durante un motion capture dichiarando che avrebbe interpretato il protagonista del nuovo Black Ops.

Secondo Windows Central, inoltre, la campagna del nuovo Black Ops proverà ad "esplorare una narrazione sfumata della Guerra del Golfo, con un focus critico sulle parti coinvolte nel conflitto". La storia, dovrebbe posizionarsi dopo la Guerra Fredda, quindi è possibile che si riallacci direttamente a Cold War, ultimo capitolo della serie rilasciato nel 2020.

La testata sottolinea anche che il nuovo Black Ops sarà quello con l'arco di sviluppo più lungo mai impiegato da Treyarch. Questa potrebbe quasi apparire come una conferma delle voci secondo cui Modern Warfare III sarebbe nato come espansione di Modern Warfare II e non come gioco stand alone. Che il cambio sia dovuto ad un ritardo di Treyarch? Probabilmente non lo sapremo mai.

Ciò che possiamo affermare con certezza è che per sentire notizie ufficiali sul nuovo Call of Duty dovremo attendere parecchio. Modern Warfare III è uscito da meno di due settimane e l'accoglienza è stata tutt'altro che entusiastica, tanto da parte dei fan quanto della stampa. In effetti, anche noi lo stiamo provando e possiamo anticiparvi che si è rivelato al di sotto delle nostre aspettative, di per sé già modeste.