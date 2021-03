Call of Duty torna alla Seconda Guerra Mondiale? Il gioco potrebbe chiamarsi Vanguard

Dovrebbe essere la Seconda Guerra Mondiale lo scenario in cui si svolgeranno le trame del nuovo capitolo di Call of Duty, secondo una serie di indiscrezioni. Il gioco, nome in codice Call of Duty WW2: Vanguard, sarebbe in sviluppo presso Sledgehammer Games, già autore di Call of Duty: WW2 nel 2017, l'unico altro titolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale in due lustri.

Il nome del titolo non è ufficiale ma, secondo Eurogamer, in casa Activision vorrebbero mantenere il sottotitolo Vanguard. Per quanto concerne gli eventi narrati, il sito Modern Warzone riporta che "l'intero gioco si svolgerà in una linea temporale alternativa in cui il 1945 non era la fine della Seconda Guerra Mondiale" e di conseguenza sarebbe ambientato negli anni '50.

Eurogamer ritiene però che questa informazione "non sia del tutto corretta" e il plot di Vanguard si terrà in "un'ambientazione tradizionale della Seconda Guerra Mondiale". Non è ancora chiaro se Vanguard sarà integrato con Warzone, come avvenuto per Black Ops Cold War. Alcune voci riportano inoltre che Vanguard userà il motore IW8 già usato per Modern Warfare e Warzone.

Activision non ha commentato queste indiscrezioni, ma ha confermato il mese scorso l'arrivo di un titolo della serie Call of Duty nel quarto trimestre dell'anno, come da tradizione. Dennis Durkin, direttore finanziario di Activision, non sembra però aspettarsi lo stesso successo ottenuto con Black Ops Cold War, e a margine dei risultati finanziari comunicati a febbraio disse di attendersi vendite inferiori da parte del nuovo capitolo.