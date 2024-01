Call of Duty: Raven Software stava realizzando un intero gioco dedicato a Zombi, ma fu cancellato

In questi giorni è emerso un interessante dettaglio riguardo a Call of Duty: Raven Software stava sviluppando un gioco stand alone basato sulla modalità Zombi, ma Activision decise di cancellare il progetto. A rivelarlo è stato l'ex lead designer della software house, attualmente impegnato presso Zenimax Online Studios, Michael Gummelt.

Da quanto emerso nelle dichiarazioni condivise tramite il profilo LinkedIn, Gummelt ha diretto i lavori per un titolo live-service che si sarebbe concentrato esclusivamente sulla modalità Zombi di Call of Duty. Tuttavia, pare che Treyarch abbia rivoluto l'esclusività dello sviluppo della suddetta modalità e il progetto fu cancellato.

In realtà, lo studio di World at War e della serie Black Ops non viene mai citato, ma Gummelt fa riferimento allo "studio che ha creato l'IP". È evidente che si tratti di Treyarch, la quale ha pubblicato la prima volta Zombi proprio insieme a Call of Duty: World at War e da allora si è sempre occupata in prima persona dello sviluppo di questa modalità.

Anche per l'ultimo capitolo della saga, Call of Duty: Modern Warfare III – del quale potete leggere la nostra recensione – l'innovativa modalità Zombi, che unisce le meccaniche tradizionali alla mappa aperta di Warzone, è stata affidata a Treyarch. Dalle dichiarazioni non emerge alcun dettaglio in merito a una rivalità tra i due studi, ma la richiesta di riottenere il controllo sull'IP appare piuttosto significativa.

In seguito alla cancellazione del progetto, Raven si sarebbe dedicata al sequel di una sua IP del 2019, realizzando anche alcune build giocabili. Tuttavia, di fronte al boom di popolarità raccolto da Call of Duty: Warzone, Activision cancellò tutti i progetti in corso e assegnò a Raven il supporto del battle royale che prosegue tutt'ora.