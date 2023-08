Call of Duty: Modern Warfare III, molti contenuti di MWII saranno trasferibili e usabili

Activision ha reso noto che i giocatori potranno trasferire una "grande quantità" dei contenuti acquisiti in Modern Warfare II a Modern Warfare III, gioco in arrivo come annunciato nei giorni scorsi il 10 novembre. Si tratta di una "prima volta" che potrebbe diventare un "modus operandi" per il futuro.

Activision ha condiviso la notizia in un post sul sito di Call of Duty, spiegando che i contenuti trasferibili includeranno "armi e contenuti estetici, inclusi pacchetti, operatori e altri premi" precedentemente sbloccati dai giocatori o attualmente disponibili in Modern Warfare II.

Se quindi la maggior parte dei contenuti di Modern Warfare II accumulati dai giocatori sarà disponibile in Modern Warfare III, ci saranno alcune eccezioni, principalmente dovute al fatto che esistono differenze tra i due titoli. "Ad esempio, se MWIII non ha il veicolo anfibio tattico o un pezzo specifico di equipaggiamento tattico o letale in nessuna modalità di gioco", spiega Activision, "qualsiasi skin che hai sbloccato per questi oggetti in MWII non sarà disponibile MWIII". Anche la musica di Wartracks non verrà trasferita.

Activision afferma che renderà disponibili tutti i contenuti di Modern Warfare III acquisiti per l'uso in Warzone quando partirà la Stagione 01, e ha confermato anche che l'imminente Warzone Mobile si integrerà con Warzone e Modern Warfare III. "Intendiamo rendere accessibili tutti gli operatori, le armi, i progetti e le attrezzature cosmetiche", spiega la società nel suo post, "oltre a integrare il livello del giocatore, l'accesso al Battle Pass e la progressione delle armi tra questi giochi".

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al post linkato sopra, nel frattempo vi lasciamo con un nuovo trailer dedicato al villain Vladimir Makarov, aggiungendo che il reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare III avverrà il 17 agosto all'interno di Call of Duty: Warzone.