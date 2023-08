Call of Duty Modern Warfare III arriva il 10 novembre: l'annuncio con un teaser trailer

Il nuovo capitolo della serie Call of Duty si chiama Call of Duty Modern Warfare III e arriverà il 10 novembre (non sono state indicate le piattaforme, ma sicuramente su PC e console di ultima generazione). Activision l'ha annunciato con teaser trailer in cui non viene mostrato nulla del gioco, se non il volto del Capitano Price e Vladimir Makarov, accompagnati da alcune frasi come "non seppellire mai i tuoi nemici vivi".

Il Call of Duty Modern Warfare 3 originale uscì nel 2011 - epoca di PS3 e Xbox 360 - ed era un seguito diretto di Modern Warfare 2. Anche questo nuovo capitolo dovrebbe seguire i fatti narrati da Call of Duty: Modern Warfare II l'anno scorso, con la Task Force 141 insieme alle forze speciali messicane per smantellare la minaccia terroristica rappresentata da Hassan Zyani.

Il nuovo capitolo è sviluppato principalmente da Sledgehammer Games e secondo le indiscrezioni non era nato come un gioco a sé stante. A febbraio, Jason Schreier di Bloomberg scrisse che in origine il gioco era nato come un'espansione "premium" di Modern Warfare II, ma poi era evoluto in un gioco completo. Secondo altre indiscrezioni, il titolo avrà tutte le modalità previste da un sequel con tutti i crismi del caso, tra cui campagna, multiplayer e zombi.