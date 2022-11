Call of Duty Modern Warfare 2: vendite per un miliardo di dollari in 10 giorni

Activision Blizzard ha annunciato che Call of Duty Modern Warfare 2 ha superato la soglia del miliardo di dollari di vendite nei primi 10 giorni dall'ingresso sul mercato, avvenuto lo scorso 28 ottobre. Modern Warfare 2 è così diventato il capitolo di Call of Duty che più velocemente ha raggiunto questo traguardo, superando Black Ops II che, nel 2012, raggiunse il miliardo di dollari in vendite in 15 giorni.

Modern Warfare 2, tuttavia, non ha il primato assoluto del videogioco che più velocemente ha raggiunto il miliardo di dollari, visto che il record generale appartiene ancora a Grand Theft Auto V, con un miliardo di dollari toccato in soli tre giorni. Più di un miliardo di match di Modern Warfare 2 sono stati giocati cumulativamente, mentre i giocatori hanno giocato per 200 milioni di ore complessive, secondo quanto fa sapere ancora Activision Blizzard.

Il lancio di Modern Warfare 2, d'altronde, non è ancora completo, visto che la modalità Battle Royale Warfare 2.0 è prevista per il 16 novembre, mentre la controparte mobile, Warzone Mobile, arriverà nel 2023. Per tutte queste ragioni si attende con trepidazione la pubblicazione dei risultati finanziari di Activision Blizzard, prevista per la giornata di oggi. Nel frattempo, Call of Duty tiene banco anche nelle questioni dell'antitrust britannica che sta valutando la multimiliardaria acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e, nello specifico, l'opportunità di rendere la serie un'esclusiva Xbox.

Il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision porta con sé una nuova avventura single player che racconterà le vicende della Task Force 141. Per gli amanti del multiplayer competitivo ci sono altrettante novità, ma quella più attesa è la già citata Warfare 2.0.

Chi volesse avere un'esperienza più competitiva prima del lancio della modalità classificata prevista per il 2023, inoltre, può fin da subito sperimentare la play list CDL Moshpit. Questa sarà lanciata insieme alla Stagione 1 il 16 novembre, quando arriverà anche Warzone 2.0, con la nuova modalità DMZ.