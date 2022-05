Call of Duty: Kong, Godzilla e Mechagodzilla invadono Vanguard e Warzone

Ormai in Call of Duty ne abbiamo viste di tutti i colori: dai rapper più amati di sempre ai più temuti vilain del cinema horror. Questa volta si torna a parlare di Hollywood, ma i protagonisti di questa notizia potrebbero sorprendervi. I giocatori di COD: Vanguard e Warzone accolgono infatti Kong, Godzilla e Mechagodzilla, i mostri - o kaijū, se preferite - più popolari del grande schermo, che debuttano nel first-person shooter tramite l'esclusivo evento Operazione Monarch.

Vanguard: i bundle a tempo limitato con Godzilla e Kong

Dallo scorso 27 aprile, i giocatori di Call of Duty possono accedere a Armi Segrete, la terza stagione di Vanguard e Warzone. "Il Battle Pass della Stagione 3 per Vanguard e Warzone mette in campo l'artiglieria pesante per affrontare la minaccia mostruosa che si prospetta all'orizzonte con decine di oggetti gratuiti, contenuti leggendari e altro divisi in 100 livelli".

Cosa intende Activision con "minaccia mostruosa"? Con Operazione Monarch, ultimo evento a tempo limitato per Vanguard e Warzone, Kong e Godzilla si scontrano sui campi di battaglia di Call of Duty. Oltre ai due iconici mostri c'è anche Mechagodzilla, progettato dagli umani "per diventare la specie dominante" . I kaijū sono protagonisti di tre add-on acquistabili nel negozio digitale di COD.

Il bundle Pacchetto tracciatore: Kong celebra il gigantesco gorilla con nove oggetti, tra cui una skin operatore leggendaria per Wade chiaramente ispirata al mostro cinematografico. Nell'add-on troviamo tre progetti arma, ovvero il fucile a precisione Tempo di Kong, la mitraglietta Dominatore di Skull Island - che sparano colpi traccianti 'verde giungla' - e Scettro di Kong, una versione alternativa dell'ascia da mischia Schianta-cranio.

Per quanto riguarda Godzilla e Mechagodzilla, anche i loro bundle a tempo limitati offrono una valanga di oggetti con cui personalizzare il proprio operatore. Tra i contenuti più intriganti del Pacchetto tracciatore: Maestria reattivo Godzilla troviamo la skin leggendaria per Shigenori e il progetto arma Maestra ultra Soffio di Godzilla, un fucile d'assalto "progettato per somigliare a una versione in miniatura della bestia che spara colpi traccianti blu ghiaccio [...]". Nel Pacchetto tracciatore: Mechagodzilla troviamo la skin operatore per Constanze e altri tre progetti arma, tra cui il fucile d'assalto Distruttore cibernetico.

I tre bundle sono ora disponibili come parte dell'Operazione Monarch e presto Activision svelerà le loro date di uscita ufficiali - arriveranno, in ogni caso, nel corso della Stagione 3.