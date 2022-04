Call of Duty: il rapper Snoop Dogg è il nuovo operatore di Vanguard e Warzone

Da qualche ora è disponibile il Bundle operatore Snoop Dogg, ultimo add-on di Call of Duty: Vanguard e Warzone. Come suggerisce il nome, il pacchetto è dedicato al leggendario rapper Snoop Dogg, pseudonimo di Calvin Cordozar Broadus Jr., il quale coltiva una grande passione per lo sparatutto targato Activision. Dopo il recente debutto in Call of Duty: Mobile, il musicista statunitense approda anche nell'ultimo capitolo del franchise ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, così come nell'inarrestabile battle royale Warzone.

"È il D-O-G-G-father di C-O-D": Snoop approda in Warzone

"Quasi due decenni dopo il suo debutto con The Chronic, Snoop Dogg è ancora sulla cresta dell'onda. È diventato il proprietario di Death Row Records. Si è esibito nell'iconico spettacolo dell'intervallo appena fuori dalla sua città natale di Long Beach" racconta James Mattone di Activision, il quale ci ricorda che il rapper si è recentemente unito a una delle più grandi organizzazioni di eSport. Dallo scorso marzo, infatti, Snoop Dogg è membro del consiglio di amministrazione di FaZe Clan, dove ricopre anche il ruolo di content creator.

Questa settimana Snoop Dogg diventa un personaggio giocabile di Call of Duty. Gli utenti di Vanguard e Warzone possono infatti vestire i panni del rapper acquistando il suo Bundle operatore, ora disponibile nel negozio digitale di entrambi i titoli. L'add-on in questione, dal valore di 2.400 punti COD (circa 20 euro), include tre progetti per armi leggendarie, tutte caratterizzate da proiettili traccianti 'verde erba' e da un effetto speciale che verrà innescato ad ogni eliminazione.

In merito alle bocche da fuoco incluse nel pacchetto, troviamo il Bong Ripper, un enorme fucile di precisione con nove accessori, l'ideale per gli scontri dalla lunga distanza. Il Bundle include anche il fucile d'assalto Pataccone West Coast, caratterizzato da una cadenza di fuoco elevata e da una grande mobilità, e la mitraglietta The Shiznit, capace di sparare proiettili incendiari. Completano il pacchetto un portafortuna in lamina d'oro 'Metallo rilassante', l'emblema leggendario 'Vero gangsta', lo spray 'Trip artistico' e la mossa finale 'Me li fumo'.

Il Pacchetto tracciatore di Snoop Dogg è ora disponibile in Call of Duty: Vanguard e Warzone. L'add-on dedicato al rapper è separato dall'omonimo operatore ottenibile in COD: Mobile - l'FPS per smartphone non condivide il negozio digitale con i due titoli appena menzionati.