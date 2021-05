Call of Duty incontra Rambo e Die Hard: due nuove skin per Warzone

Amate i giochi sparatutto e i film d'azione? Potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Confermando un rumor che circolava in rete da qualche giorno, Activision ha annunciato una grande novità per Call of Duty Mobile, Black Ops Cold War e Warzone. Parliamo di un evento - o di un bundle? - dedicato agli eroi degli action hollywoodiani degli anni '80: ecco dunque che John Rambo (Rambo) e John McClane (Die Hard) debuttano in quel di CoD.

John Rambo e McClane invadono il mondo di Call of Duty

"Rivivi il Vietnam e la Trappola di Cristallo", con questo tweet il publisher di Call of Duty ha ufficialmente svelato le nuove skin dedicate a due dei più carismatici personaggi del cinema d'azione. John Rambo e John McClane entrano nel roster di Operatori di CoD e, duqnue, diventano personaggi giocabili per le modalità multiplayer del popolare FPS.

Per la precisione, i protagonisti di Rambo e Die Hard - modellati, naturalmente, sulle fattezze degli attori Sylvester Stallone e Bruce Willis - saranno disponibili in Black Ops Cold War e nel battle royale Warzone, così come nel porting tascabile Call of Duty Mobile.

Rivivi il Vietnam e la Trappola di cristallo.



L'azione ha inizio il 20 maggio. pic.twitter.com/Q23P7RlOsg — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) May 13, 2021

"L'azione inizia il 20 maggio", annuncia Activision, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni su ciò che ci attende in tale data. Con ogni probabilità avremo a che fare con un evento di gioco che introdurrà i due John come nuovi Operatori di Call of Duty; in alternativa, sarà un "semplice" bundle acquistabile dal negozio digitale di CoD, dove sono già disponibili numerosi pacchetti a tema contenenti personaggi, skin e altri oggetti cosmetici.

Da notare che sullo sfondo della suddetta locandina troviamo Nakatomi Plaza, iconica ambientazione di Trappola di cristallo (1988). Che si tratti di una nuova mappa per la modalità multiplayer di Black Ops Cold War? Difficile dirlo, ma siamo sicuri che molti fan impazzirebbero all'idea di visitare il Nakatomi all'interno di CoD - e magari incrociare Hans Gruber.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone sono disponibili su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One. Gli utenti di smartphone e tablet (iOS e Android) possono invece scaricare Call of Duty Mobile, gratuitamente.