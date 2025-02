Call of Duty già sfrutta l'intelligenza artificiale, solo che (forse) non ve ne eravate accorti!

L'aggiornamento delle pagine di Call of Duty su Steam rivela che il gioco sfrutta elementi realizzati dall'IA generativa. Ai giocatori non è piaciuta la scelta di Activision e sono iniziate a crescere le recensioni negative

Un aggiornamento delle pagine di Steam svela ciò che qualcuno forse aveva già immaginato: Call of Duty utilizza risorse realizzate attraverso l'IA generativa. L'informazione appare sulle pagine di Call of Duty App (l'hub da cui avviare i giochi), Black Ops 6 e Warzone.

Per chi non lo sapesse, le nuove linee guida per la pubblicazione dei giochi su Steam obbligano gli sviluppatori a indicare chiaramente se è stato fatto uso dell'IA per la realizzazione del software. Per tale ragione Activision ha aggiornato le pagine dei suoi giochi che sfruttano asset generati dall'IA.

Certo, non c'è da stupirsi: Call of Duty è il franchise di punta dello sviluppatore e, indubbiamente, uno dei più supportati con aggiunte costanti di nuovi contenuti. Peraltro, come dimostra la presentazione di Muse, Microsoft punta fortemente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa e, probabilmente, il metodo migliore per sperimentarne l'utilizzo è proprio l'introduzione nel suo franchise più popolare che ogni anno raccoglie decine di milioni di giocatori.

È interessante notare, però, che il medesimo messaggio non appare sulla pagina di Modern Warfare III, ovvero lo sfortunato capitolo dello scorso anno affidato a Sledgehammer Games. È possibile che solo di recente l'IA generativa si sia fatta strada all'interno di CoD, probabilmente per semplificare la creazione di skin e altri pacchetti di contenuti cosmetici.

Tuttavia, i giocatori non hanno accolto di buon grado la notizia e su Steam sono iniziate a fioccare le recensioni negative. È chiaro che si tratta più di motivazioni etiche che pratiche: per un franchise come quello di Call of Duty, anche a fronte dei numerosi tagli fatti tra le fila di Activision, una parte dei giocatori non accetta che alcuni elementi siano affidati all'IA.