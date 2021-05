Call of Duty: doppiatore di Ghost licenziato per misoginia e sessismo

I giochi della serie Call of Duty sono tra i più visualizzati sulle piattaforme di livestreaming. In particolare, i più recenti Modern Warfare, Black Ops Cold War e il battle royale Warzone hanno catalizzato l'attenzione dei fan degli sparatutto, che ogni giorno seguono le partite degli streamer più popolari: tra questi troviamo anche attori e influencer che hanno collaborato con la stessa Activision per la realizzazione dei giochi appena menzionati.

Per gli appassionati di CoD, il nome di Jeff Leach potrebbe suonare familiare: parliamo del doppiatore di Ghost, emblematico personaggio della serie tornato alla ribalta con il reboot di Modern Warfare. Il publisher statunitense è stato costretto ad allontanare Leach dalla produzione, a causa dei commenti sessisti e misogini espressi dall'attore britannico nelle sue ultime dirette.

Activision contro Leach: "Il sessismo non ha posto nel nostro settore"



La scorsa settimana, lo streamer NitroLukeDX ha condiviso su Twitter una serie di clip che ritraggono l'attore Jeff Leach, altra figura ben nota nell'ambiente delle livestream e, in particolare, nella categoria dedicata a CoD Warzone. Nelle dirette il doppiatore ufficiale di Ghost ha assunto un comportamento scorretto e, più generalmente, offensivo.

Nel caso specifico che ha attirato l'attenzione dell'intera community, Leach ha insultato l* streamer ZombiUnicorn esprimendo dei commenti volgari e decisamente inopportuni. Le prime dichiarazioni risalgono al 2017, ma il doppiatore è tornato a offendere ZombiUnicorn in una diretta trasmessa di recente su Facebook Gaming, piattaforma di cui è partner.

ZombiUnicorn ha commentato la faccenda poche ore fa, tramite un tweet in cui richiama l'attenzione di Facebook Gaming e della stessa Activision, invitandoli a rivalutare le partnership con Leach.

Mentre la società di Zuckerberg mantiene il silenzio, la risposta del publisher di Call of Duty non è tardata ad arrivare. In un comunicato inoltrato a CharlieIntel, Activision afferma di aver concluso la collaborazione con il doppiatore, condannando il suo comportamento: "Il sessismo non ha posto nel nostro settore, nei nostri giochi o nella società. Activision non lavora più con Jeff Leach. [...] Siamo impegnati a fornire un'esperienza divertente e sicura per tutti i giocatori".

Ora che Leach è letteralmente fuori dai giochi, non ci resta che attendere il comunicato per l'eventuale recasting di Ghost, ammesso che l'operatore inglese ritorni nei prossimi episodi.