Call of Duty Black Ops Cold War: trailer e data di uscita per la Stagione 5

Un'altra stagione competitiva di Black Ops Cold War sta per giungere al termine. Tra pochi giorni i giocatori dell'ultimo capitolo di Call of Duty accoglieranno il prossimo aggiornamento contenutistico, quello della Stagione 5, che porta con sé nuovi personaggi giocabili, modalità di gioco inedite per il comparto multiplayer e piccoli, ma importanti accorgimenti per il battle royale Warzone.

Il volto ufficiale di questa stagione è Kitsune, operatrice giapponese che opera nel gruppo terroristico di Perseus, protagonista del sensazionale trailer con cui ci viene presentata la Season Five. I fan di vecchia data troveranno anche una piccola sorpresa.

Black Ops Cold War: Stagione 5, il trailer e le novità principali

"La trasmissione è operativa. Niente potrà frapporsi tra Stitch e le fasi finali del suo piano". Dopo aver preso il controllo di una stazione d'ascolto della NATO, Kitsune carica un misterioso file per una trasmissione radio: contiene la sequenza di numeri che, durante gli eventi del primo Black Ops, era stata immessa nella mente di Alex Mason. "[...] Woods deve affrontare una minaccia che credeva sepolta da tempo, un'arma del passato che potrebbe cambiare per sempre il conflitto".

Come da tradizione, anche la Stagione 5 continuerà la storia che vede protagonisti il Sergente Frank Woods e gli agenti del Patto di Varsavia, guidati da Victor "Stitch" Kuzmin. Per l'occasione ci viene presentata Kitsune, l'ultimo asso nella manica di Perseus: l'operatrice giapponese è un'esperta di cybersicurezza e un'abile ladra che si rivelerà particolarmente preziosa per Stitch e soci. Kitsune fa parte dei tre nuovi personaggi giocabili della Stagione 5: la sua skin potrà essere ottenuta tramite il Battle Pass della nuova stagione; in aggiunta - tramite il negozio in-game - i giocatori potranno acquistare due bundle dedicati a Stryker e Hudson (NATO).

Tra le novità più interessanti della Season Five troviamo Double Agent, nuova modalità di gioco per il comparto multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War. Gli sviluppatori di Treyarch descrivono la game mode come "un'esperienza multiplayer investigativa", in cui i giocatori dovranno comunicare, investigare e individuare gli eventuali traditori.

Si parte con 10 giocatori, a cui verranno assegnati tre diversi ruoli: quello del doppiogiochista, che dovrà eliminare tutti i nemici o piazzare le cariche esplosive, l'investigatore, che seguirà gli indizi per intercettare i doppiogiochisti, e gli operativi, i quali collaboreranno per identificare e eliminare gli agenti sotto copertura. Ogni partecipante inizierà la partita con una pistola, ma nel corso del match sarà possibile ottenere armi ed equipaggiamenti aggiuntivi.

Per i fan del PvP ci saranno anche cinque nuove mappe, tra cui Echelon, un'inedita arena per i match 6 contro 6, disponibile sin dal lancio della Stagione 5. Tornerà inoltre Slums, mappa introdotta per la prima volta con Call of Duty Black Ops II (2012).

Negli ultimi mesi il team di Raven Software, responsabile di Warzone, ha lavorato al bilanciamento del popolare battle royale, ampliando l'offerta delle armi e modificando le bocche da fuoco ritenute troppo potenti. Gli sviluppatori hanno inoltre perfezinato i Perk, ovvero le abilità che i giocatori possono assegnare al proprio alter ego. Nella Stagione 5 verranno dunque introdotti due nuovi Perk: Combat Scout, che permetterà di evidenziare i nemici danneggiati, e Tempered, che migliorerà sensibilmente il valore difensivo dei soldati - grazie alla nuova abilità, ogni corazza equipaggiata assorbirà 75 punti di danno invece dei soliti 50 punti.

La Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War sarà inaugurata il prossimo 12 agosto. Le nuove modalità di gioco e le altre novità del comparto multiplayer saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori, mentre il Battle Pass offrirà l'accesso a contenuti cosmetici aggiuntivi.