Call of Duty Black Ops Cold War, arriva la Stagione 3: Verdansk rasa al suolo!

Dopo averci intrattenuto con i contenuti della Stagione 2, Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone si aggiornano accogliendo una nuova season competitiva. Tante le novità preparate da Activision e soci, tra cui nuove mappe PvP, inedite modalità multiplayer e altre bocche da fuoco che arricchiscono il già variegato arsenale del gioco. Non mancano neanche i nuovi Operatori, tra cui Wraith, volto di questa Stagione 3 che viene inaugurata col botto - letteralmente.

Warzone: esplosione nucleare in quel di Verdansk, i server crollano

La scorsa notte, un evento ha scosso le fondamenta del battle royale di Call of Duty. Verdansk, mappa originale dell'acclamato Warzone, è caduta.

L'intera area è stata rasa al suolo da una testata nucleare, l'unica soluzione rimasta per arrestare un'epidemia zombi che stava inghiottendo ogni zona della regione. "Dopo che una nave mercantile si è arenata sulle coste di Verdansk nelle vicinanze del Zordaya Prison Complex, si è scatenato l'inferno", raccontano Daniel Noel e James Mattone di Activision.

🚨 VERDANSK HAS BEEN NUKED! ☢️ pic.twitter.com/eteoZ1GEMR — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 21, 2021

"In seguito a ulteriori indagini svolte da tutti gli operatori di ogni fazione, sembra che la nave mercantile contenesse residui di armi biochimiche letali, alcune delle quali avevano avuto degli effetti sconosciuti al mondo intero in seguito alle ricerche di Stitch. Ma tutto è diventato più chiaro dopo che è stato scoperto il contenuto di un altro carico sulla nave: zombi".

Prendendo parte alle partite di Warzone, poche ore fa i giocatori hanno potuto assistere in diretta alla distruzione di Verdansk. Una volta innescata l'esplosione non è stato più possibile accedere alla mappa del battle royale: tutte le partite si sono concluse e i giocatori sono stati ricatapultati al menu principale. Purtroppo i server di Activision non hanno retto l'enorme affluenza di giocatori, il che ha portato a diversi crash del gioco. Il team di Raven Software è intervenuto quasi tempestivamente, rilasciando una patch che risolve i recenti problemi.

Stagione 3: una valanga di novità per il multiplayer di COD



Dopo aver accompagnato Frank Woods e compagni alla ricerca di Russell Adler nel Triangolo d'oro, la Guerra Fredda di COD Black Ops Cold War si sposta in direzione del Monte Yamantau, dove si trovano dei documenti top secret adocchiati da due agenti di Perseus.

Con il lancio della Stagione 3 arriva un nuovo evento a tempo limitato, Caccia ad Adler, che coinvolgerà tanto i giocatori di Black Ops Cold War quanto quelli del free-to-play Warzone. Per scovare il nascondiglio di Adler - e sbloccare un'esclusiva skin dedicata al personaggio - occorrerà completare una serie di sfide nelle modalità multiplayer di COD.

È l'occasione perfetta per introdurre tre nuovi Operatori e una vecchia conoscenza proveniente dal mondo di Modern Warfare. Si parte da Wraith, "mascotte" ufficiale di questa Season Three: ex membro dei servizi segreti norvegesi e ora agente di Perseus, è la nuova spina nel fianco delle forze della NATO. Insieme a lei ci sono Roman "Knight" Gray, ex tiratore dell'MI6, e Antonov, un ex sicario in cerca di redenzione. Dulcis in fundo, c'è Price 84, il carismatico Capitano Price che è stato appena catapultato nella Guerra Fredda.

Wraith potrà essere ottenuta al livello 0 del Battle Pass della Stagione 3, con una skin leggendaria sbloccabile al livello 100. Antonov e Knight saranno disponibili nei bundle in vendita nel negozio, mentre Price 84 sarà invece regalato a tutti i possessori di Black Ops Cold War che si collegheranno dopo l'aggiornamento della nuova season. Attenzione però: bisognerà collegarsi al gioco prima che Price 84 diventi un personaggio giocabile in Warzone.

Tramite lo stesso Battle Pass accederemo anche a sei nuove armi. La prima è la mitraglietta PPSh-41, ottenibile gratuitamente nella settimana di lancio della Stagione 3 insieme al nuovo fucile di precisione Swiss K31 e al Coltello balistico, arma da mischia introdotta per la prima volta nel capitolo originale della serie Black Ops. Seguiranno il fucile tattico CARV.2, la pistola semiautomatica AMP63 e la Mazza da baseball, altra arma per gli scontri ravvicinati.

Tra le altre grandi novità ci sono quattro mappe multigiocatore, del tutto inedite: Yamantau, Diesel - entrambe disponibili nella settimana di lancio -, Standoff e Duga. In queste arene sarà possibile sperimentare nuovamente la modalità Età della pietra e Eliminazione multi-team, così come si potrà sfruttare le nuove serie di punti (Raid aereo e Camion).

Infine, per i fan di Zombi, c'è una nuova regione per la modalità Epidemia (Duga) e nuovi veicoli con armi integrate per sfoltire le orde di non-morti tra uno spostamento e l'altro. I giocatori della popolare game mode accolgono inoltre un nuovo potenziamento da capo, Crescita tossica, e avranno la possibilità di completare nuovi eventi e obiettivi.

Altri dettagli sui contenuti della Stagione 3 sono disponibili sul sito ufficiale.

Stagione 3: il peso dell'aggiornamento per console e PC

Veniamo alle note dolenti: quanti gigabyte toccherà scaricare per il nuovo aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Activision svela le dimensioni dell'update per tutte le piattaforme compatibili: si va dagli 8 ai 13 GB richiesti da Cold War ai 25 GB che dovranno scaricare i possessori del battle royale free-to-play. Ecco tutti i dettagli:

Black Ops Cold War

PlayStation 5: 12.3 GB

PlayStation 4: 8.1 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11.6 GB

Xbox One: 8.3 GB

PC: 13.1 GB

Warzone

PlayStation 5: 25.6 GB

PlayStation 4: 25.6 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 25.9 GB

Xbox One: 25.9 GB

PC: 25.2 GB

L'aggiornamento della Stagione 3 è ora disponibile al download. Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, è stato lanciato il 13 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.