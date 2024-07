Borderlands: il nuovo gioco non è stato annunciato, ma il fondatore di Gearbox non riesce a non parlarne

Randy Pitchford di Gearbox Software ha svelato qualche informazione sul prossimo titolo della software house. Durante l'intervista, ha toccato anche altri progetti come l'atteso film di Borderlands e i giochi non ancora annunciati.

Il fondatore di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha snocciolato alcune impressioni sul nuovo gioco in lavorazione presso il suo studio. Stiamo parlando, naturalmente, del nuovo Borderlands che per convenzione chiameremo Bordelands 4, gioco che al momento non è mai stato annunciato.

Lo stesso Pitchford ha ammesso "di aver fatto un pessimo lavoro a nascondere che lo studio è impegnato su qualcosa". In funzione di questo non è riuscito a trattenersi e ha spiegato che i fan di Borderlands saranno entusiasti di quello che verrà svelato e ulteriori informazioni sul prossimo gioco della saga arriveranno "più presto che tardi".

"Sono parole confuse, ma più presto che tardi, parleremo di quello su cui stiamo lavorando, non riesco più ad aspettare" ha spiegato Pitchford. "Credo di essere geneticamente fatto per provare e generare gioia e felicità, e costruire intrattenimento. Adoro i videogiochi e i film, adoro l'intrattenimento" ha poi continuato.

L'ultima opera relativa a Borderlands annunciata dallo studio, infatti, è il film ispirato al videogioco. Borderlands The Movie vedrà come protagonista Kate Blanchett nei panni di Lilith, una fuorilegge che dovrà tornare su Pandora alla ricerca di una ragazza scomparsa. La pellicola includerà alcuni dei personaggi iconici della serie, tra cui il simpatico robottino Claptrap interpretato da Jack Black.

Durante l'intervista con The Gamer, i colleghi hanno anche fatto notare a Pitchford che sul curriculum di un collaboratore erano apparsi Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderlands 2 e, pur non fornendo alcuna informazione in merito, non ha smentito l'esistenza dei due giochi.