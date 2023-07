Borderlands: il film di Eli Roth ha finalmente una data d'uscita. Nelle sale il 9 agosto 2024

Tutti i fan della serie Borderlands saranno lieti di sapere che il film ispirato all'omonimo videogioco ha finalmente una data d'uscita ufficiale: 9 agosto 2024. Il film sarà diretto da Eli Roth, regista noto soprattutto per produzioni horror come Cabin Fever o Hostel e sarà distribuito da Lionsgate.

Il film vanta un cast di attori del calibro di Cate Blanchett, due volte premio oscar, la quale interpreterà Lilith, una famigerata cacciatrice di tesori in cerca della figlia scomparsa di Atlas. Tra gli altri meritano senza dubbio una menzione Jack Black, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Gina Gershon, Bobby Lee, Edgar Ramirez e Florian Munteanu.

"Una famigerata cacciatrice di tesori con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez), il più potente S.O.B. dell'universo. Forma un'alleanza inaspettata con una squadra di disadattati – Roland (Kevin Hart), un tempo un soldato rispettato, ma adesso alla disperata ricerca della redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una selvaggia demolitrice preadolescente; Krieg (Florian Munteanu), protettore muscoloso e retoricamente sfidato di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), la scienziata che ha visto tutto; e Claptrap (Jack Black), un robot persistentemente saggio" recita la trama.

Il film è stato scritto da Roth in collaborazione con Craig Mazin, sceneggiatore noto per le serie HBO Chernobyl e The Last of Us. La pellicola, inoltre, è stata prodotta da Gearbox Studios, il team che in questi anni si è occupato dello sviluppo del gioco, e da Take-Two, società madre di Gearbox.

"Sono così entusiasta di immergermi nel mondo di Borderlands e non potrei farlo con una sceneggiatura, un team di produzione e uno studio migliori. Ho una lunga storia di successi con Lionsgate: sento che siamo cresciuti insieme e che tutto nella mia carriera ha portato a un progetto di questa portata e ambizione" dichiarò Roth parlando precedentemente del film.