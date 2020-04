Boom del gaming in Italia grazie al COVID-19, crescono gli acquisti di console, notebook e accessori

Le misure di confinamento prese in tutta Italia a causa della diffusione del COVID-19 stanno spingendo le vendite del comparto gaming in Italia. D'altronde bambini, ragazzini e anche adulti cercano di occupare le ore libere della giornata in qualche modo, e quale mezzo migliore che dilettarsi con qualche gioco?

Secondo i dati di vendita rilevati da GfK, nel periodo compreso dal 2 al 29 marzo le vendite di console sono salite del 67% (a valore). Su Amazon è richiesto il bundle con Xbox One X e Jedi Fallen Order, tra i giochi il remake di Final Fantasy VII su PS4. In forte ascesa anche gli accessori per console: GfK registra una crescita del 24% a valore per i gamepad (come quello per Xbox One o il Nacon Compact per PS4), del 478% per le sedie e poltrone gaming e del 104% per i volanti (come il Logitech G29).

Molto positivo anche il trend dei notebook gaming, con una crescita delle vendite del 20% a valore e del 31% in termini di unità, rispetto allo stesso periodo del 2019. Ci sono alcuni prodotti che risultano sia tra i più venduti che tra i più interessanti: l'HP Pavilion 15-dk0038nl a circa 1199 €, l'Asus ROG G531 a 999 € e l'MSI GF63 Thin 9SC-264IT al medesimo prezzo. Richiesto anche l'Acer Nitro 5 AN515-54-54VX a 799 €.

Infine, Gfk segnala che vi è stato un aumento del 9% del tempo dedicato al gaming online (su mobile e PC).