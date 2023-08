Blizzard annuncia la seconda stagione di Diablo IV: le novità della Stagione del Sangue

La seconda stagione di Diablo IV, intitolata "La Stagione del Sangue", è stata annunciata durante l'Opening Night della Gamescom 2023 e sarà disponibile dal 17 ottobre. Lo ha rivelato Rod Fergusson, General Manager di Diablo, sul palco dell'evento, presentando anche la famosa attrice e produttrice Gemma Chan come new entry nel cast che dà voce ai personaggi del gioco.

L'attrice interpreterà Erys la Cacciatrice di Vampiri, protagonista de La Stagione del Sangue. Come avvenuto con la prima Stagione degli Abietti, in questa nuova stagione i giocatori dovranno affrontare una nuova minaccia: l'insorgenza dei vampiri a Sanctuarium. Nel gameplay saranno inseriti nuovi poteri sovrannaturali per respingere la piaga vampiresca e affrontare il signore dei vampiri.

Diablo IV, annunciata la seconda stagione disponibile dal 17 ottobre

Oltre ai nuovi Poteri Vampireschi, La Stagione del Sangue introdurrà una serie di missioni inedite da scoprire, 5 nuovi boss da sconfiggere per ottenere oggetti unici o ultra unici, e diversi aggiornamenti al gameplay, sia per la modalità Stagionale sia per quella Eterna. La Stagione del Sangue arriva dopo il successo ottenuto da Diablo IV nei primi mesi dal lancio: Fergusson ha annunciato che il dark fantasy game targato Blizzard ha raggiunto i 12 milioni di giocatori in tutto il mondo, che hanno accumulato 1,3 miliardi di ore di gioco, oltre 100 a testa.

Per ora sono stati svelati solo alcuni dettagli sulla nuova stagione, ma Blizzard ha promesso maggiori informazioni man mano che ci avvicineremo alla data di debutto. Tra le novità già rese note una migliore gestione delle gemme nell'inventario, il trasferimento dei potenziamenti ottenuti in una stagione anche nelle successive, e modifiche al sistema degli effetti di stato, e altro. Di seguito l'elenco degli aggiornamenti generali condiviso da Blizzard in seguito all'annuncio alla Gamescom:

Gestione delle gemme nell'Inventario resa più efficiente.

I potenziamenti ai punti d'Eccellenza, ai punti abilità, alle cariche della pozione e alla quantità di Oboli ora saranno trasferiti in una nuova Stagione una volta ottenuti con un personaggio del Regno Eterno o del Regno Stagionale precedente.

Modifiche alla funzionalità degli effetti di stato come vulnerabilità, Sopraffazione, danni critici e resistenze elementali.

Tutti gli aggiornamenti in questione e la possibilità di puntare a oggetti unici o ultra unici specifici saranno disponibili sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno.

Lo sviluppatore ha anche mostrato un trailer della nuova Stagione del Sangue, in attesa del rilascio al pubblico che è atteso per il prossimo 17 ottobre, dopo la conclusione della prima stagione attualmente in corso.